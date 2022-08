Valentina Liguori, il costume non la contiene: lato A esplosivo

Il nuovo post di Valentina Liguori non ha affatto bisogno di alcun tipo di presentazione visto che merita di essere visionato, con la massima attenzione, da parte di tutti quanti i suoi follower che non stavano aspettando altro se non un suo nuovo post dove poter lasciare il proprio “cuoricino” – FOTO

Un “like” che, puntualmente, è arrivato. Proprio come un orologio svizzero. Ovviamente i suoi fan hanno risposto “presente” al suo ultimo capolavoro. Da rimanere senza parole e soprattutto senza fiato. In realtà non si tratterebbe affatto della prima volta che si verificherebbe una cosa del genere. Il contenuto è davvero di altissimo livello, proprio come il suo fisico a dir poco spettacolare e allo stesso tempo fantastico. Guardare per credere.

Valentina Liguori, che spettacolo: forme devastanti

Un altro grandissimo successo che porta la firma di Valentina Liguori. Non bisogna fare altro che alzarsi tutti quanti in piedi per lei che ci ha deliziato con un nuovo contenuto che ha aggiunto direttamente sul suo account ufficiale di Instagram. Semplicemente incantevole, su questo non possiamo dire assolutamente nulla di quello che non conosciamo già. Per chi non la conoscesse (anche se è del tutto impossibile) stiamo parlando della moglie di uno dei campione del mondo del 2006, ovvero Gianluca Zambrotta. Ovviamente neanche quest’ultimo ha bisogno di presentazioni visto che, insieme al resto della squadra allenata da Lippi, ci ha fatto gioire in quell’anno magico. Adesso, però, ci concentriamo esclusivamente sulla moglie che ci ha deliziato con una nuova immagine assolutamente da non sottovalutare. Da rimanere senza parole. Siamo arrivati al momento che tutti quanti voi stavate aspettando: annullate tutti i vostri impegni e mettetevi comodi sul vostro divano di casa, visto che sta per iniziare lo spettacolo che tutti quanti voi stavate attendendo. Non ci resta che augurarvi una buona visione.

Valentina Liguori, costume in netta difficoltà: che spettacolo – FOTO

Una foto che non ha bisogno di alcun tipo di presentazione. Stesso discorso vale anche per il suo costume a dir poco fantastico. Tanto è vero che anche una delle icone della nostra speciale rubrica come Erjona Sulejmani ha voluto lasciare un “like” ed anche un commento di approvazione, ovvero tre emoticon con gli occhi a cuoricino. Per Valentina le vacanze continuano ed anche nella migliore maniera possibile. Da rimanere senza parole e assolutamente senza fiato. Nulla da aggiungere in merito, solamente applausi per lei. Un fisico decisamente spettacolare.