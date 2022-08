Belen Rodriguez, il costume è aperto e scende troppo: visione piccante

Un altro grandissimo e strepitoso successo che porta la firma di Belen Rodriguez. D’altronde non potrebbe essere altrimenti visto che la nativa di Buenos Aires continua ad ammaliare i suoi fan con degli scatti che non stanno davvero né in cielo e né in terra

Proprio come l’ultimo che ha pubblicato, nelle ultime ore, direttamente sul suo account ufficiale Instagram e che merita di essere visionato con la massima attenzione da parte di tutti quanti noi che non stavamo aspettando altro se non un suo nuovo capolavoro che puntualmente è arrivato proprio come un orologio svizzero. Da rimanere senza parole e soprattutto senza fiato. Se non credete a quello che vi stiamo dicendo allora vi consigliamo di rimanere qui con noi per osservare, il tutto, con la massima attenzione – FOTO

Belen Rodriguez, il post ammalia tutti

Se il suo obiettivo era quello di mandarci completamente fuori di testa allora possiamo confermare e dire una cosa: ci è riuscita alla grande e lo ha fatto anche nella migliore maniera possibile che tutti quanti noi stavamo aspettando. Non ci resta che alzarci tutti quanti in piedi ed applaudire il suo nuovo post che non ha affatto bisogno di alcun tipo di presentazione. E’ vero che nelle altre occasioni ci ha regalato delle vere e proprie prelibatezze, ma in questa occasione si è decisamente superata e lo ha fatto nella migliore maniera possibile. Se non avete ancora capito di cosa stiamo parlando e soprattutto non avete ancora visto il suo ultimo capolavoro non vi dovete assolutamente preoccupare visto che siete arrivati nel posto giusto ed al momento giusto. Un qualcosa di veramente eccezionale che non ci fa trovare le parole giuste per poter descrivere la sua opera d’arte. Adesso, però, bando alle ciance e concentriamoci su quello che a breve vedrete. Un costume fin troppo aperto e che mette in risalto ed in evidenza le sue straordinarie forme a dir poco perfette.

Belen Rodriguez, costume troppo aperto: forme in bella vista – FOTO

Cosa mai si può dire dinanzi a così tanta bellezza? Assolutamente nulla di quello che abbiamo già detto in passato ed in altre occasioni. Sempre più in forma la nostra mitica Belen che si sta godendo un periodo di meritato relax dopo un anno di lavoro. Prima di riattaccare la spina ci ha deliziato con un nuovo contenuto semplicemente da brividi. Un costume fin troppo aperto e che fa vedere a tutti il suo magnifico repertorio.