Il Milan chiude in bellezza: il centrocampista ha detto si

Arriva il si del centrocampista: Milan pronto a chiudere la trattativa. Il colpo in mediana sta per arrivare dopo l’infortunio di Krunic.

L’infortunio di Krunic ha complicato e non poco i piani del Milan sul mercato. La dirigenza rossonera si è subito attivata, cercando l’occasione di mercato giusta al prezzo di saldo. Individuato l’obiettivo, Maldini è pronto a chiudere il colpo last minute in mediana.

Dopo l’esordio vittorioso in campionato contro l’Udinese, ecco che alla seconda giornata arriva il primo stop per la squadra campiona d’Italia. La squadra di Pioli non va oltre l’1-1 contro l’Atalanta di Gasperini. Rossoneri in svantaggio nel primo tempo grazie al gol di Ruslan Malinovsky. Botta dal limite dell’aerea, tiro leggermente deviato da un difensore e niente da fare per “magic” Mike Maignan. Pioli cambia tutto nel secondo tempo: entrano De Ketelaere e Giroud al posto di Brahim Diaz e Rebic ed è un altro Milan. Tante occasioni da gol per rossoneri e Atalanta alle corde. Dopo gli ingressi anche di Rafael Leao e Saelemaekers, ecco che al minuto 68 arriva il pareggio di Ismael Bennacer. L’algerino è bravo a saltare l’uomo, rientrare sul sinistro e tirare là dove Musso non può nulla. Punteggio fisso sull’1-1 e che tale rimarrà, con l’Atalanta che ferma i campioni d’Italia. Avrà molto da recriminare il Milan viste le tante occasioni create dalla squadra di Pioli. La squadra rossonera è ora attesa dall’impegno casalingo contro il Bologna e chissà, magari potremmo vedere qualche volto in panchina. Se le augura Pioli, soprattutto dopo l’infortunio del suo jolly Rade Krunic.

Il Milan chiude in bellezza: presto il rinforzo sulla mediana

Maldini e Massara sono alla continua ricerca di un calciatore che possa giocare duttile in mediana. L’infortunio di Krunic costringe i rossoneri ad intervenire sul mercato, con la dirigenza che sta operando per chiudere l’operazione per il suo sostituto. Stando alle ultime di mercato, il Milan vuole chiudere la trattativa con il Bordeaux per Jean Onana. I francesi non hanno aperto all’ipotesi prestito con diritto. Ecco che però, il Milan ha fatto la sua scelta per il centrocampista francese classe 2000. I rossoneri sono pronti a chiudere l’operazione a titolo definitivo per una cifra intorno ai 5 milioni di euro.

Al prezzo di saldo, il Milan sta per chiudere il colpo per il talento classe 2000. Occasione low cost e operazione last minute di mercato, con Pioli che può esultare. La priorità dei rossoneri rimane quella di sistemare la difesa, con i nomi di Diallo, Tanganga e Ndicka al centro de mercato rossonero. Per Ndicka, presto nuovi contatti con l’Eintracht di Francoforte. Il difensore centrale francese è un vero e proprio pupillo di Maldini, tant’è che con l’agente del calciatore ci sono diversi già diversi accordi verbali.