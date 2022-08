Federica Panicucci, il bikini è impercettibile: fisico da sogno

Un altro grandissimo scatto da parte di Federica Panicucci direttamente dalle Maldive. La presentatrice televisiva si sta godendo questi ultimi giorni di puro relax direttamente dalle Maldive dove sta regalando spettacolo. Da rimanere semplicemente a bocca aperta.

Una immagine che non ha assolutamente bisogno di parole e che merita di essere visionata con la massima attenzione da parte di tutti quanti noi. In realtà non si tratterebbe affatto della prima volta, ma in questa occasione si è decisamente superata e lo ha fatto davvero nel migliore dei modi. Se non credete a quello che vi stiamo dicendo allora il nostro consiglio è quello di rimanere con noi per osservare da vicino il tutto. Che spettacolo.

Federica Panicucci, dalle Maldive è tutto

Da quando è arrivata alle Maldive è semplicemente scatenata sui social network. D’altronde non potrebbe essere assolutamente altrimenti. Un altro grandissimo successo firmato dalla nativa di Cecina che veramente manda completamente fuori di testa i propri follower. Uno scatto che non sta né in cielo e né in terra. Lo dimostra l’altissimo numero di “like” e commenti di approvazione che sta ricevendo il suo ultimo post. Non è affatto un mistero che la cifra dei “cuoricini” sta continuando ad aumentare con il passare del tempo. Da rimanere senza parole e soprattutto senza fiato. D’altronde, cosa mai si può dire in merito a questo grandissimo spettacolo che, anche in questa occasione, ci ha regalato? Non vogliamo farvi perdere molto tempo visto che sappiamo benissimo una cosa: non vedete assolutamente l’ora di visionare l’ultima opera d’arte che sta avendo un successo incredibile sul web. Bene, siamo lieti di annunciarci che è arrivato il momento che tutti quanti voi stavate aspettando: mettetevi comodi e godetevi lo spettacolo che merita di essere visionato con la massima attenzione da parte di tutti quanti voi. Non ci resta che augurarvi una buona visione.

Federica Panicucci, ringhiere in evidente difficoltà – FOTO

Ringhiere in evidente difficoltà per via dell’importante presenza da parte della bellissima toscana che si mantiene più in forma che mai. Per lei il tempo sembra non essere mai passato: un fisico da ventenne e soprattutto ben curato in ogni minimo dettaglio. Il cielo ed il mare azzurro sicuramente fanno la loro cornice, ma l’assoluta protagonista di questo scatto non può essere che lei che ci emoziona ancora una volta con questa perla che custodiremo con molta cura.