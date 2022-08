Eva Padlock, bikini invisibile: l’acqua diventa bollente

Eva Padlock ci regala una nuova ed entusiasmante perla che tutti i suoi follower non stavano aspettando altro. Da rimanere senza parole, ma soprattutto senza fiato. Se non credete a quello che vi stiamo dicendo allora non vi resta, da fare altro, che rimanere qui con noi per osservare il tutto. Buona visione – FOTO

Eva Padlock, bellezza incantevole: che fisico

Anche questa volta non possiamo fare altro che alzarci tutti quanti in piedi ed applaudire l’ultimo post pubblicato da parte di una delle modelle più seguite ed ammirate al mondo. Il suo post è da rimanere incantati. Non si tratterebbe affatto della prima volta, ma in questa occasione si è decisamente superata, tanto da far vedere a tutti di che pasta è fatta. In questo momento anche lei si sta godendo le meritate vacanze. Un relax che stava aspettando da tantissimo tempo. Stesso discorso vale anche per i suoi fan che, con molta ansia, attendevano il suo capolavoro che puntualmente è arrivato. Così come sono giunti i “like” ed i commenti di approvazione da parte degli stessi follower che ancora non possono credere, ai loro occhi, di aver visto un capolavoro del genere. Siete curiosi, anche voi, di vedere il tutto? Allora vi diamo qualche consiglio in merito: annullate tutti i programmi che avevate da fare, visto che in questo momento sarete impegnati decisamente in altro. Il motivo è fin troppo serio visto che il capolavoro fornito dalla nostra Eva Padlock, di certo, non si guarderà da solo. Stropicciatevi bene gli occhi e godetevi lo spettacolo che sta per iniziare.

Eva Padlock, da rimanere senza fiato: il bikini è troppo mini

Un fisico che non ha assolutamente bisogno di alcun tipo di commento visto che è perfetto sotto ogni punto di vista lo si voglia guardare. Stesso discorso vale anche per il suo bikini che definire un “capolavoro” è assolutamente troppo poco. Siamo sicuri che l’acqua della piscina, nel luogo in cui si trovava in quel momento, sarà diventata a dir poco bollente. Il costume è solamente un filo. Possiamo confermare che il rosa è un colore che le sta a pennello e le dona alla grande. Il verde ed il cielo azzurro che le stanno intorno sicuramente fanno la loro parte, ma la vera protagonista non può che essere lei che ci ha regalato una nuova gioia. Tutti in piedi per lei.