Shaila Gatta, posizione provocante: minigonna cortissima

Un qualcosa che merita di essere visionato con la massima attenzione da parte di tutti quanti voi. Ovviamente ci stiamo riferendo all’ultimo successo che porta la firma di Shaila Gatta che continua la sua vacanza che definire “bollente” è assolutamente troppo poco.

Fino a questi ultimi giorni l’abbiamo vista mentre si godeva lo splendido mare e relax che solamente una regione del nostro paese come la Puglia sa regalarti. Degli scatti che ci hanno fatto mandare completamente fuori di testa. Un qualcosa che ti lascia davvero senza parole (d’altronde cosa mai si può dire in merito dopo aver visionato un qualcosa del genere?). Adesso, però, non si è fermata e ci ha regalato una nuova perla da gustare.

Shaila Gatta, questa volta ha davvero esagerato

Vi avvisiamo: questa volta non ci regala un post in cui fa vedere a tutti la sua collezione di bikini. In questa occasione ha voluto fare decisamente di meglio ed i risultati non possono che essere dalla sua parte. Un qualcosa che merita di essere visto con la massima attenzione da parte di tutti quanti noi. Dopo essere stata nel Salento adesso è arrivato il momento della Campania. Anzi, la sua Campania. Per chi non lo sapesse, infatti, la velina attuale di ‘Striscia la Notizia‘ è nativa di Aversa anche se ha vissuto la maggior parte della sua vita completamente fuori. Una immagine che è stata scattata in quel di Amalfi, in una abitazione dove alloggiava. Sì, la casa è sicuramente bella e particolare ma l’occhio non può non cadere inevitabilmente su di lei che ci delizia con un nuovo post che ci fa mandare completamente fuori di testa. Da rimanere senza parole e soprattutto senza fiato. Se non avete ancora capito di cosa stiamo parlando non vi dovete assolutamente preoccupare visto che siamo arrivati al momento che tutti quanti voi stavate aspettando. Buona visione.

Shaila Gatta, vestito da urlo: che spettacolo – FOTO

Un vestito così merita di essere visionato con la massima attenzione. Completamente e decisamente aderente, non potrebbe essere altrimenti. Delle forme semplicemente da urlo e delle gambe ed un fisico che non hanno assolutamente bisogno di alcun tipo di presentazione. Occhiali da sole in bella vista e si è pronte a farsi scattare una foto che sta avendo il successo che merita sui social network. Lo dimostra l’altissimo numero di “cuoricini” che sta ricevendo.