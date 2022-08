Juventus, Allegri già a rischio: “Qualcuno avverta Agnelli!”

Critiche furibonde su Massimiliano Allegri dopo il pari della Juventus con la Sampdoria, il tecnico nel mirino: bocciatura definitiva

La Juventus di Massimiliano Allegri non è riuscita a mantenere la vetta della classifica, pareggiando contro la Sampdoria per 0-0 e perdendo due punti da Inter, Napoli e Roma, rimaste a punteggio pieno. Alla seconda giornata, però, non preoccupano tanto discorsi relativi alla graduatoria, quanto il modo in cui i bianconeri stanno in campo e con cui hanno maturato il pari contro i blucerchiati, con una prestazione a dir poco scialba.

Juventus, c’è già la prima frenata: Allegri, così non va

Le attenuanti per gli uomini di Allegri non mancano: diversi infortuni a cui fare fronte in questo momento (Pogba, Di Maria, Chiesa) e qualche rinforzo ancora da attendere dal mercato, in particolare per quanto riguarda un regista di centrocampo e un attaccante. Ma di certo l’organico attualmente in dotazione al tecnico livornese avrebbe le possibilità di fare molto meglio. Male a Genova, con un primo tempo in cui addirittura si è subita l’iniziativa dei padroni di casa, che hanno anche colpito due legni. Qualcosa di meglio si è visto nella ripresa, con il gol annullato a Rabiot per fuorigioco di Vlahovic e con la palla gol clamorosa capitata a Kostic nel finale. Troppo poco, però, nel complesso. E l’ottimismo di Allegri nel postpartita, in cui ha spiegato che la sua squadra, ad ogni buon conto, è partita meglio dello scorso anno e in due giornate ha tenuto la porta inviolata, appare piuttosto eccessivo. Non mancano le critiche, numerosissime, da parte dei tifosi, che hanno già tempestato i social nuovamente con l’hashtag #Allegriout. E anche gli addetti ai lavori non sono teneri con l’allenatore, chiamato a dare decisamente qualcosa in più dal punto di vista del gioco.

Juventus, ‘appello’ ad Agnelli: Allegri in difficoltà, il giornalista interviene a gamba tesa

In particolare, ci va giù duro Paolo Bargiggia, giornalista, che sul suo profilo Twitter contesta duramente l’operato di Allegri, dal punto di vista sia tecnico che dialettico. “Scusate, tutto bene? – scrive – Alleni la Juventus, pareggi 0 a 0 con la Sampdoria, orgogliosa e dignitosa ma con un mercato a singhiozzo perché il club è in vendita e sei contento di non aver preso gol? Ditemi che stava scherzando! O svegliate Agnelli…”. La proprietà del club, di certo, si attende una prepotente risalita in questa stagione, ma se sul campo le cose non cambieranno il discorso appare assai difficile.