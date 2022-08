Andrea Delogu, bikini rimpicciolito: lato B in vista

Andrea Delogu aggiorna ulteriormente il suo canale ufficiale Instagram con un nuovo post che non poteva non catturare l’attenzione da parte dei suoi follower che non si perdono neanche un aggiornamento da parte della presentatrice televisiva – FOTO

Anche noi della redazione abbiamo avuto molte difficoltà nello scegliere quale foto selezionare per questo articolo. Poi la scelta è caduta decisamente su una che, siamo sicuri, vi piacerà e vi manderà completamente fuori di testa. Il titolo non è assolutamente ingannevole: il bikini tende quasi a scomparire sempre di più, il lato ‘B’ è messo in bella vista ed il suo fisico non ha assolutamente bisogno di alcun tipo di presentazione.

Andrea Delogu, un altro nuovo grande successo

In questo ultimo periodo abbiamo avuto la possibilità di apprezzarla nel corso dell’edizione della ‘Tim Summer Hits‘ dove, con la compagnia di Stefano De Martino, ha condotto il programma dedicato alla musica dove si sono esibiti i migliori cantanti italiani. Anche in quelle occasioni ha decisamente regalato spettacolo con i suoi look che non sono assolutamente passati inosservati. In questo articolo, però, parleremo del suo ultimo post che sta raccogliendo il successo che merita. Ovvero una pioggia importante di “like” e, allo stesso tempo, commenti di approvazione da parte dei suoi fan e colleghi che non devono mai mancare in queste occasioni. Ultimamente è molto attiva sui social network e lo ha dimostrato proprio con le ultime foto che ha condiviso insieme ai suoi follower. Come riportato in precedenza, noi della redazione abbiamo scelta una che sicuramente vi farà piacere vedere. Il mare ed il cielo azzurro fanno sicuramente la loro scena e la bellissima figura, ma mai come la nativa di Cesena che manda tutti completamente fuori di testa. Buona visione.

Andrea Delogu, il bikini diventa sempre più mini: che fisico – FOTO

L’acqua è celeste e limpida, il cielo è azzurro con un bel po’ di verde che in questi casi non guasta mai, poi possiamo notare la splendida 40enne che si rende protagonista di questo scatto che lascia tutti quanti noi decisamente senza parole e soprattutto senza fiato. Non si tratterebbe affatto della prima volta, ma possiamo confermare che in questa occasione si è decisamente superata per la gioia di tutti quanti noi che non stavamo aspettando altro. Il perizoma si rimpicciolisce sempre di più, il fisico non ha bisogno di essere commentato visto che è perfetto.