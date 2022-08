Eleonora Boi, il bikini fa ‘boom’: esplosiva, che forme

Eleonora Boi ci regala un nuovo post che non poteva assolutamente passare inosservato e che merita di essere visionato con la massima attenzione da parte di tutti quanti noi che non vedevamo assolutamente l’ora che si verificasse ciò

Se il suo obiettivo era quello di mandarci completamente fuori di testa allora possiamo confermare che il suo piano è riuscito alla perfezione. In realtà non si tratta affatto della prima volta che si verifica una cosa del genere, ma in questa occasione si è decisamente superata e lo ha fatto nel migliore dei modi e soprattutto nella migliore maniera possibile che piace tanto a noi. Da guardare con molta cautela: se non ci credete restate qui con noi e non ve ne pentirete assolutamente. Buona visione – FOTO

Eleonora Boi, semplicemente divina: scatto da infarto

Se non è stata la sua estate allora davvero poco ci manca. In realtà ci possiamo accontentare anche di questa immagine in evidenza che potete vedere in alto e che non poteva assolutamente passare inosservata. Uno scatto che merita decisamente molto. Questa volta, però, ha voluto strafare e lo ha fatto nella migliore maniera possibile. Protagonista assoluto di questa immagine non può che essere il suo top che mette in risalto le sue straordinarie forme che non possono assolutamente passare inosservate. Se non avete ancora capito di cosa stiamo parlando (e soprattutto non avete ancora visto il suo capolavoro) non vi dovete assolutamente preoccupare visto che siete arrivati nel posto giusto ed al momento giusto. Una visione che definire “paradisiaca” è assolutamente troppo poco. Adesso, però, siamo consapevoli che abbiamo parlato fin troppo e che siamo arrivati al momento che tutti quanti voi stavate aspettando con ansia. Non ci resta, da fare altro, che metterci tutti quanti comodi e goderci lo spettacolo che sta per iniziare.

Eleonora Boi, sedia in difficoltà: i suoi fan di più – FOTO

Ed eccola qui, sempre più sorprendente che mai. Abbronzata come non mai, una delle nostre giornaliste preferite ci delizia con uno scatto a dir poco fantastico. Così come le sue gambe che sembrano quasi non finire mai. Un top decisamente prorompente che mette in risalto il suo lato ‘A’. Non si tratta affatto della prima volta che ci ha messo in difficoltà, ma qui si è veramente superata. Un fisico che non ha assolutamente bisogno di alcun tipo di presentazione.