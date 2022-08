Michela Quattrociocche, ritorno a casa bollente: top troppo aderente

Se il suo obiettivo era quello di mandarci completamente fuori di testa allora possiamo confermare che ci è riuscita alla grande e lo ha fatto anche nella migliore maniera possibile che tutti quanti noi potevamo immaginare

Se non avete ancora capito di cosa stiamo parlando non vi dovete assolutamente preoccupare visto che siete arrivati nel posto giusto ed al momento giusto. Inutile ribadire che il suo post sta raccogliendo il successo che merita: ovvero una quantità importante di “like” che i suoi follower stanno continuando a mettere (numeri che stanno aumentando con il passare delle ore), stesso discorso vale anche per i commenti di approvazione sempre da parte loro. Guardare per credere e buona visione [FOTO]

Michela Quattrociocche, da rimanere senza parole

Non si tratta affatto della prima volta che la mitica attrice ci delizia con un nuovo post che ha pubblicato, ovviamente, sul suo profilo ufficiale Instagram. Dove altrimenti? Da come molti dei suoi fan hanno notato è ritornata a casa dopo una vacanza che, definire da “sogno”, è assolutamente troppo poco. Il suo contenuto fa rimanere tutti a bocca aperta e decisamente senza parole. D’altronde, cosa mai si può dire in merito? Assolutamente nulla di quello che abbiamo già detto in più di una occasione. Molti dei suoi fan sono rimasti assolutamente senza fiato, cosa fin troppo normale quando la protagonista in questione è la nativa di Roma, idolo delle ragazzine nei primi anni del 2000 grazie ai film in cui ha partecipato come “Scusa ma ti chiamo amore” e “Scusa ma ti voglio sposare“. Conosciuta dagli amanti del calcio, invece, per essere stata la compagna dell’ex calciatore Alberto Aquilani, ora allenatore della Primavera della Fiorentina. Adesso, però, bando alle ciance visto che siamo arrivati al momento che tutti quanti voi stavate aspettando. Mettetevi comodi e godetevi lo spettacolo.

Michela Quattrociocche, look da casa a dir poco provocante – FOTO

Un ritorno a casa semplicemente sensazionale e che lascia tutti i suoi follower a bocca aperta. Un top che mette in risalto le sue straordinarie forme ed un lato ‘A’ messo in bella evidenza che non poteva assolutamente passare inosservato. Per non parlare del pantaloncino messo in casa e che merita decisamente. Un fisico che abbiamo conosciuto fin troppo bene in questa estate bollente. Sguardo decisamente più sexy come non mai ed un look che fa veramente girare la testa a tutti quanti noi.