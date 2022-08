Elisa De Panicis, il bikini è solo un filo: davvero poco coperta

Non poteva non mancare il nuovo post che porta la firma di Elisa De Panicis che continua ad essere una delle icone di questa estate che definire “bollente” è assolutamente troppo poco. Il suo ultimo contenuto merita di essere visto con la massima attenzione da parte di tutti quanti voi.

Un qualcosa che lascia tutti quanti noi senza parole e soprattutto senza fiato. Non si tratta affatto della prima volta che si verifica una cosa del genere, ma in questa occasione si è decisamente superata e lo ha fatto nella migliore maniera possibile che piace a tutti quanti noi. Le sue vacanze continuano alla grande. Così come i suoi post a dir poco stupefacenti. Curiosi di vedere il tutto? Allora rimanete qui con noi per poter vedere la sua ultima opera d’arte. Buona visione.

Elisa De Panicis colpisce ancora: che forme

Se il suo obiettivo era quello di mandarci completamente fuori di testa allora non possiamo fare altro che confermare il tutto e ribadire questa affermazione. Il suo post è un qualcosa di veramente incredibile e che ti cattura in un niente. La Grecia è il posto in cui si trova adesso in questo momento dove si sta godendo ancora un periodo di meritato e puro relax, ovviamente prima di ritornare nel mondo del lavoro e di riattaccare la spina. Il suo contenuto è decisamente di altissimo livello e non ha affatto bisogno di alcun tipo di presentazione. Se non avete ancora capito di cosa stiamo parlando non vi dovete assolutamente preoccupare visto che siete arrivati nel posto giusto ed al momento giusto. Inutile ribadire che il suo contenuto sta raggiungendo dei numeri altissimi, sia per quanto riguarda i “like” (che stanno aumentando con il passare delle ore) che dei commenti di approvazione che non devono mai mancare in questi casi. Adesso, però, bando alle ciance visto che siamo arrivati al momento che tutti quanti voi stavate aspettando con ansia.

Elisa De Panicis, bikini in fiamme: che spettacolo – FOTO

Un post che aumenta ulteriormente le temperature. Non basta solamente il caldo che non ci sta lasciando assolutamente tregua, adesso ci si mette anche la nostra Elisa che si mette in posa nella maniera più provocante possibile. Un bikini che tende ad aprirsi vertiginosamente e che non ha bisogno di alcun tipo di presentazione. Così come il suo fisico sempre più in forma e abbronzato. Da rimanete senza fiato.