Diletta Leotta, capriola rovente: si muove tutto – VIDEO

Se il suo obiettivo era quello di mandarci completamente fuori di testa allora possiamo confermare che ci è riuscita alla grande ed anche con ottimi risultati. Il suo ultimo post che ha pubblicato direttamente sull’account ufficiale di Instagram parla forte e chiaro: da vedere con la massima cautela da parte di tutti quanti noi

Un qualcosa che non sta davvero né in cielo e né in terra. Se non credete a quello che vi stiamo dicendo è solamente per tre motivi: il primo è che non nutrite fiducia in noi, il secondo è che non avete ancora visto il suo ultimo capolavoro in rete, il terzo è che non dovete affatto preoccuparvi visto che siete capitate nel posto giusto ed al momento giusto. Il titolo non è assolutamente ingannevole: il filmato è un qualcosa di spettacolare – VIDEO

Diletta Leotta, l’allenamento è intenso e bollente

Che la nostra Diletta Leotta si tenga sempre in forma questo non è assolutamente un mistero. Lo dimostrano i suoi post che non hanno bisogno di alcun tipo di presentazione. Proprio come l’ultimo che sta ricevendo il successo che merita. Ovviamente ci stiamo riferendo al fatto che molti dei suoi follower le stanno lasciando un bel “like” e commento di approvazione dopo aver visto il capolavoro in cui è l’assoluta protagonista. Da rimanere senza parole e soprattutto senza fiato. Non si tratterebbe affatto della prima volta, ma in questa occasione si è decisamente superata e lo ha fatto nella migliore maniera possibile. Oltre alla capriola, quello che cattura la nostra attenzione è inevitabilmente il suo look a dir poco strepitoso: decisamente aderente e fin troppo mini, partendo dal suo pantaloncino. Il vostro livello di curiosità si è notevolmente alzato, non è così? Siamo lieti di annunciarvi che siamo arrivati al momento che tutti quanti voi stavate aspettando. Mettetevi comodi e godetevi lo spettacolo che sta per iniziare. Non ci resta che augurarvi una buona visione.

Diletta Leotta, pantaloncini troppo aderente: il lato ‘A’ si muove troppo – VIDEO

Più di quello riportato in precedenza davvero non sappiamo cos’altro dire di quello che non abbiamo detto negli articoli di qualche giorno fa. Questa volta si è decisamente superata, come sempre d’altronde. La capriola sull’elastico ci manda completamente fuori di testa, si muove decisamente tutto: dal suo lato ‘A’ fino ad arrivare a quello ‘B‘. Un fisico a dir poco sensazionale e perfetto sotto ogni punto di vista.