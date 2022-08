Samira Lui, selfie devastante: la maglietta sta per staccarsi

Se il suo obiettivo era quello di mandarci completamente fuori di testa allora non possiamo fare altro che confermare questa tesi che vede, ancora una volta, protagonista indiscussa la nostra Samira Lui che sa sempre come sorprendere i suoi follower. Ovviamente con degli scatti a dir poco strepitosi.

Se non avete ancora capito di cosa stiamo parlando non vi dovete assolutamente preoccupare visto che siete arrivati nel posto giusto ed al momento giusto. Un qualcosa che veramente merita di essere visionato con la massima attenzione da parte di tutti quanti noi, Non si tratterebbe affatto della prima volta che ci manda al tappeto, ma in questa occasione si è decisamente superata. Ed ovviamente si tratta di una fantastica notizia.

Samira Lui, selfie incantevole: che forme

Inutile continuare a ribadire che i suoi post raccolgono sempre il successo che merita. Proprio come quello che ha deciso di pubblicare, sul suo account ufficiale Instagram, e che non poteva assolutamente passare inosservato sotto gli occhi dei suoi fan che non stavano aspettando altro e che non sono rimasti affatto delusi. D’altronde, quando si parla di lei, quel tipo di parola non esiste affatto. Tanto è vero che il suo contenuto sta letteralmente volando sui social: a suon di “like” e commenti di approvazione da parte di chi non si perde affatto un singolo aggiornamento da parte di una delle protagoniste indiscusse non solo della nostra speciale rubrica, ma anche del programma che va in onda su Rai Uno “L’Eredità” dove è uno dei punti fissi della trasmissione. Adesso, però, ritorniamo nuovamente all’immagine che ha fatto impazzire molti di noi. Siamo lieti di annunciarvi che è tutto pronto e che non manca assolutamente nulla allo spettacolo che sta per iniziare. Il nostro consiglio è quello di mettervi comodi e di godervi ogni singolo attimo che la stessa è pronta a regalarvi.

Samira Lui, la maglietta sta per staccarsi: così è troppo – FOTO

Un selfie così ci manda completamente al tappeto. Non potrebbe essere altrimenti. Da rimanere senza parole e soprattutto senza fiato. Il suo viso angelico non ha affatto bisogno di essere commentato né altro. La sua maglietta è retta solamente da un filo a dir poco minuscolo che è pronto a staccarsi da un momento all’altro. Non è da escludere che sia successo o meno, fatto sta che in questo scatto ci ha davvero deliziato. Non possiamo fare altro che alzarci tutti quanti in piedi ed applaudire alla sua ultima opera d’arte.