Intimo e tacchi, Giulia Provvedi è una bomba che toglie il fiato

Un altro grandissimo post arriva direttamente da una delle sorelle ‘Donatella’. In questo caso, come avete ben potuto notare dall’immagine in evidenza, stiamo parlandi di Giulia Provvedi che ha deliziato i suoi follower con un post a dir poco entusiasmante e che non poteva assolutamente passare inosservato

Da rimanere senza parole e soprattutto senza fiato. Un qualcosa che merita di essere visto e rivisto con la massima attenzione da parte di tutti quanti noi che non stavamo aspettando altro di poter visionare un contenuto sicuramente di altissimo livello e che, allo stesso tempo, ci ha mandato completamente al tappeto. Da guardare e riguardare in più di una occasione: se non credete a quello che vi stiamo dicendo allora non vi resta da fare altro che rimanere qui con noi per osservare il tutto. Buona visione a tutti quanti voi – FOTO

Giulia Provvedi, contenuto esplosivo: che forme

Un post che, a dire il vero, non ha alcun bisogno di nessun tipo di presentazione e che merita davvero molto. Non si tratterebbe affatto della prima volta che ci delizia con uno scatto del genere, ma qui ha un tantino esagerato. Ovviamente si tratta di una fantastica notizia per tutti quanti noi che non stavamo aspettando altro. Non ci ha per nulla deluso: d’altronde non lo ha mai fatto e non lo farà mai. Semplicemente sensazionale la sua foto che sta raccogliendo il successo che merita: ovvero una pioggia di “like” e commenti di approvazione da parte dei suoi follower che non potevano perdersi per nulla al mondo questo contenuto. Se non lo avete ancora visto non vi dovete assolutamente preoccupare visto che tra poche righe vi accontenteremo alla grande. Un piccolo spoiler di quello che vi aspetta? Vi diciamo che il suo intimo non riesce a contenere le sue importanti forme che definire “bollenti” è assolutamente troppo poco. Vi basta? Adesso, però, basta con le ciance visto che siamo arrivati al momento che tanti di voi stavano attendendo.

Giulia Provvedi, intimo da applausi: che spettacolo – FOTO

Definirlo “esplosivo” è assolutamente troppo poco. Uno scatto che ci manda tutti quanti al tappeto. Non si tratterebbe affatto della prima volta, ma in questa occasione si è decisamente superata ed ha fatto vedere a tutti le sue brillanti qualità. Delle forme così esagerate che non ci bastano mai. Un corpo semplicemente perfetto ed un viso sempre più incantevole e provocante come non mai. Che spettacolo.