Colpo Bajrami in Serie A last minute: centrocampo sistemato

Nedim Bajrami lascerà l’Empoli: rispetto però ad latri suoi colleghi, il trequartista albanese è pronto a rimanere in Serie A.

La passata stagione, l’Empoli di Andreazzoli è stata la vera e propria sorpresa del nostro campionato. Quantità e qualità abbinati al talento dei giovani che ogni anno, l’Empoli fa esordire in prima squadra. Su tutti, Nedim Bajrami assoluto protagonista, con l’albanese pronto a lasciare la squadra toscana e fare il grande salto in Serie A.

Stagione 2021/2022 che vede Bajrami come assoluto protagonista del suo Empoli. Il talento classe ’99 ha fatto vedere grandi cose la passata stagione ed i suoi 9 gol e 7 assist tra campionato e coppa Italia ne sono la dimostrazione. Cresciuto nelle giovanili dello Zurigo, sua città natale, passa al Grasshopper dove fa il suo esordio nel massimo campionato svizzero. Per lui 75 presenze con questa maglia conditi da 6 gol e 6 assist. Un bottino niente male per un ragazzo poco più che diciottenne. Ad Agosto del 2019, l’Empoli paga 300 mila euro il prestito del ragazzo e, convinti anche dalle sue prestazioni, i toscani decidono di prenderlo a titolo definitivo nell’estate del 2020. Vittoria del campionato cadetto e promozione diretta in Serie A, con Bajrami assoluto mattatore di quell’annata. E’ solo l’inizio, dato che l’albanese non sente affatto il salto di categorie anzi, fa vedere a tutti le sue qualità ed il suo talento. Prestazione che gli sono valse anche le prime chiamate da parte della nazionale albanese, dove fa il suo esordio il 5 Settembre 2021. Ora per Nedim, è tempo del grande salto, con il suo passaggio alla big del nostro campionato pressoché ai dettagli.

Bajrami rimane in Serie A: ecco il grande salto in Serie A

Nedim Bajrami è pronto al grande salto in Serie A. Dopo la splendida annata con il sorprendente Empoli, il trequartista albanese è pronto al trasferimento in una big del nostro calcio. Affare in chiusura e presto visite mediche con tanto di firma sul contratto per lui. La nuova avventura per Nedim sta per iniziare, con la Fiorentina che attende il suo nuovo jolly a centrocampo. Trattativa che vede protagonista anche Zurkowski, con il polacco che andrà all’Empoli a titolo definitivo.

Dopo Barak, arrivato dall’Hellas Verona, ecco che Vincenzo Italiano potrà contare su un nuovo jolly offensivo per la sua Fiorentina. Bajrami nasce come trequartista ma chissà se lo potremmo vedere nel ruolo di esterno sinistro o addirittura come mezz’ala. Di sicuro i tifosi viola potranno divertirsi in campionato e soprattutto in Europa, dove la Fiorentina è chiamata quanto meno a raggiungere i quarti di Conference League.