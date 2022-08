Giorgia Rossi, l’abito scopre due gambe da infarto: lo stadio ai suoi piedi

Giorgia Rossi elegantissima in campo per Lazio-Inter, la giornalista di DAZN con un vestito che esalta il suo fascino infinito

Insieme a Diletta Leotta, su DAZN da’ continuamente spettacolo, componendo una coppia di conduttrici sportive davvero da urlo. Se sono in moltissimi a stravedere per la catanese, non mancano i fan accaniti nemmeno a Giorgia Rossi, giornalista tra le più apprezzate degli ultimi anni, per il suo fascino, certamente, ma anche per la sua bravura.

Giorgia Rossi, su DAZN è già in forma campionato

Per diverse stagioni, Giorgia è stata il volto di punta della redazione sportiva di Mediaset. Decidendo per un cambiamento radicale lo scorso anno, trasferendosi a DAZN e da lì entrando sempre di più nelle case degli italiani e nel cuore degli ammiratori. La splendida giornalista romana, 35 anni, raccoglie sempre più fan sul web. Da poco, ha superato il mezzo milione di followers su Instagram e si tratta di un numero in costante aumento. Dopo la lunga pausa estiva, i fan sono certamente felici di vederla di nuovo in campo con l’emittente streaming, a raccontare i match più intriganti del campionato. Di certo, Giorgia non ha fatto sentire, eccome, la sua mancanza agli ammiratori, con diversi scatti sul suo profilo che questa estate ci hanno fatto sognare ad occhi aperti. Ma come al solito, non è da meno nemmeno quando va in onda, anzi. In occasione di Lazio-Inter, con il suo abbigliamento elegantissimo e seducente, a bordo campo, ha strappato veri e propri boati di ammirazione.

Giorgia Rossi, la migliore in campo all’Olimpico è lei: eleganza da capogiro, la minigonna da’ spettacolo

Il tutto, riproposto dagli scatti postati da lei stessa sul suo profilo social. La visione che si para davanti ai nostri occhi è celestiale. L’abito indossato da Giorgia incornicia alla perfezione la sua figura. La scollatura attira l’attenzione, ma ancor di più fa la minigonna, semplicemente devastante, mettendo in mostra due gambe statuarie e perfette. La silhouette slanciata e sensuale di Giorgia scatena gli applausi, e i commenti entusiasti, della community. Sono in moltissimi a intasare la bacheca della giornalista con tanti messaggi di ammirazione, per la bravura nel suo lavoro e per una bellezza davvero sensazionale, difficile da dimenticare. Un autentico trionfo per lei, al punto che, nella pur bella e divertente gara tra Lazio e Inter non si sbaglia, probabilmente, nel considerare lei come migliore in campo.