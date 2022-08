Diletta Leotta infiamma lo stadio: gonna inesistente e maglia aderente

Diletta Leotta incanta tutti gli spettatori presenti allo Stadium per assistere a Juventus-Roma. La conduttrice di DAZN ha infiammato l’anticipo del Sabato della terza giornata. Gli scatti del suo outfit, pubblicati su Instagram, hanno fatto letteralmente impazzire i tantissimi fan della Leotta!

Diletta Leotta è il volto di copertina di DAZN. La conduttrice è da ormai 4 stagioni l’inviata principale della nota piattaforma streaming che dalla scorsa stagione detiene i diritti di trasmissione del 70% di ogni giornata del massimo campionato italiano.

La Leotta, fin dagli esordi della piattaforma di proprietà di Perform in Italia, è sempre stata la bordocampista principale, ovvero, ha sempre condotto, direttamente da bordocampo, i prepartita ed i post delle partite di cartello di ciascuno dei 38 turni della Serie A. Diletta Leotta, di fatto, sta continuando a fare ciò che faceva qualche anno fa quando collaborava con Sky. Sulla piattaforma satellitare, infatti, era al timone dei prepartita e dei post della Serie B. La conduttrice siciliana ha lavorato con la TV di proprietà del gruppo Comcast sino alla stagione 2017-2018.

Infatti, a partire dal 2018 è passata a DAZN. Diletta Leotta, sabato, è stata all’Allianz Stadium in occasione dell’anticipo della terza giornata che ha visto confrontarsi Juventus e Roma. La partita ha vissuto di diverse fiammate e ha visto il club bianconero passare in vantaggio dopo soli due minuti grazie ad un magistrale calcio di punizione di Dusan Vlahovic. La Juventus avrebbe anche realizzato il gol del raddoppio che porta la firma di Locatelli, ma il var ha cancellato il numero 2 dalla casella gol segnati della Juventus per via di un tocco di mano, ad inizio azione, dello stesso Vlahovic.

Al minuto 69 la Roma riesce a raggiungere il pareggio grazie ad Abraham, servito in area dall’ex della giornata Paulo Dybala. Diletta Leotta ha partecipato allo spettacolo della Stadium grazie al suo outfit scelto per l’occasione.

Diletta Leotta, l’outfit lascia lo Stadium senza fiato: scatti mozzafiato su Instagram!

Diletta Leotta non ha bisogno di presentazioni su Instagram. La conduttrice, infatti, è seguita da oltre 8 milioni di followers. Un numero molto alto che continua a crescere. Il motivo è da ricercarsi nel fatto che la Leotta è molto attiva sul noto social. Infatti, pubblica diversi post e lo fa quasi con una cadenza giornaliera. I post ricevono diversi “mi piace” e moltissimi commenti, come è accaduto nel caso dell’ultima fotogallery che vede la Leotta protagonista di ben 4 foto, nelle quali indossa una maglia bianca che si presenta molto attillata e che scopre le spalle della conduttrice. A completare il look c’è una gonna di colore beige.