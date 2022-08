Inter, bufera Inzaghi: sta succedendo proprio in queste ore

La sconfitta contro la Lazio ha messo Simone Inzaghi in una posizione scomoda, il tecnico nerazzurro nel fuoco delle critiche sul web

I 6 punti nelle prime due gare sembravano aver messo l’Inter nelle migliori condizioni per gestire l’avvio di stagione. Ma i nerazzurri, al primo test impegnativo, sono caduti per 3-1 in casa della Lazio. Ko con lo stesso punteggio dello scorso anno, preoccupante per come è maturato, con la squadra che ha palesato diverse difficoltà ed è stata surclassata nei momenti chiave della gara dai biancocelesti di Sarri.

Inzaghi, frenata brusca per lui e per l’Inter: cosa succede?

Simone Inzaghi è finito nella bufera per aver sbagliato i cambi a gara in corso e in generale per aver proposto una prestazione non brillante da parte dei suoi, che hanno fatto molta fatica a rendersi pericolosi. Dopo il gol dell’1-1, la gara sembrava potesse girare a favore dell’Inter, ma così non è stato. La squadra anzi, dopo la scossa del pari, si è spenta. Il tecnico ha chiesto ai giocatori un faccia a faccia per analizzare la sconfitta e capire cosa sta accadendo. Di certo, la condizione fisica non è ancora al meglio e alcuni meccanismi vanno forse rivisti. Preoccupa, in vista delle prossime gare, che di certo non saranno banali, anzi – nei prossimi dieci giorni ci sono il derby con il Milan e il debutto in Champions League con il Bayern Monaco – anche l’assenza di Lukaku. Che ad ogni modo al momento appare lontano dalla sua miglior versione, forse non valorizzato dal modo di stare in campo della squadra. E anche altri giocatori come Gosens, Calhanoglu, Dimarco stanno faticando non poco. L’allenatore è chiamato a trovare risposte in fretta, ma la situazione non è semplice da gestire. E le critiche montano già in maniera notevole sul web.

“Il peggiore allenatore della storia del calcio”, Inzaghi già spalle al muro: il web chiede il suo addio

Su Twitter riprende piede l’hashtag #Inzaghiout. Ecco alcune delle critiche più caustiche riservate all’allenatore nerazzurro, che dovrà necessariamente reagire nel prossimo periodo: “Pensate esista un metodo Inzaghi? Sì, esiste e lo avete visto l’anno scorso perdendo uno scudetto già vinto”, “Sei il peggior allenatore della storia del calcio”, “Le scelte e la banalità dei cambi, sono imbarazzanti. Giocatori che sono 2 anni che commettono gli stessi errori e non migliorano. Il gioco rapido e di prima è un miraggio.

Allenatore veramente mediocre”.