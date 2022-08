Elisabetta Canalis, fisico illegale: il costume c’è ma non si vede

L’ultimo post che ha pubblicato direttamente Elisabetta Canalis sul suo profilo ufficiale Instagram non ha affatto bisogno di alcun tipo di commento e merita di essere visionato con la massima attenzione da parte di tutti quanti noi – FOTO

Inutile continuare a ribadire che lo stesso sta raccogliendo il successo che merita. Ovviamente ci stiamo riferendo all’altissimo numero di “like” e commenti di approvazione che i suoi follower le hanno dedicato. D’altronde non potevano fare diversamente. Il suo contenuto è veramente un qualcosa di altissimo livello e merita di essere guardato con tutta la cautela di questo mondo. Se non avete ancora capito di cosa stiamo parlando non temete che siete nel posto giusto ed al momento giusto. Buona visione.

Elisabetta Canalis, Nevada diventa ancora più bollente

Il suo ritorno negli Stati Uniti D’America è diventato ancora più bollente del solito. Non solamente per via delle altissime temperature che stanno condizionando il paese (come del resto anche in Italia), ma per via dell’ultima immagine che ha deciso di pubblicare direttamente sul suo account ufficiale Instagram che non ha bisogno di alcun tipo di presentazione. Il Nevada diventa decisamente “caliente”. In questo caso servono solamente gli occhi, l’unico strumento che serve in questi casi. Da rimanere senza parole e soprattutto senza fiato, un qualcosa che non sta davvero né in cielo e né in terra. Non si tratterebbe affatto della prima volta, ma in questa occasione si è decisamente superata e lo ha fatto anche nella migliore maniera possibile che tutti quanti noi stavamo aspettando. Tanto è vero che anche le sue amiche e colleghe dello spettacolo non hanno potuto fare altro che inchinarsi dinanzi alla sua divina e fantastica bellezza. Adesso, però, siamo arrivati al momento che tutti quanti voi stavate aspettando con ansia. Mettetevi comodi e godetevi lo spettacolo che sta per iniziare.

Elisabetta Canalis, che spettacolo e che costume – FOTO

Ed eccola qui, sempre più in forma e seducente che mai. Un fisico che con il passare del tempo tende sempre a migliorare. Delle gambe che sembrano non finire mai ed un costume che sembra quasi non lo indossi per come sia identico al colore della sua pelle fin troppo abbronzata. Lo sguardo è decisamente quello, proprio come l’abbiamo conosciuto per la prima volta nel piccolo schermo: da rimanere incantati e senza parole. Il mare ed il cielo azzurro fanno da contorno, ma la vera protagonista è solamente l’ex velina di ‘Striscia la Notizia‘.