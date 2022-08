Juve, si lavora alla cessione last minute: addio a sorpresa

I bianconeri, oltre a preparare il colpo Paredes, stanno per definire la cessione di un centrocampista: affare last minute.

Juventus che negli ultimi giorni di mercato cerca di chiudere le ultime trattative, liberandosi anche degli esuberi come Rabiot e Arthur. Tanto lavoro da fare per la dirigenza bianconera sul fronte mercato, in particolare con il tema cessioni, con l’obiettivo di alleggerire il monte ingaggi.

Nonostante la mancata cessione di Rabiot al Manchester United, la dirigenza bianconera assieme allo staff tecnico, ha delineato già le prossime mosse di mercato tra acquisti e cessioni. Sistemata la difesa con la partenza di De Ligt e l’acquisto di Bremer, la Juventus ha concentrato le sue forze per sistemare il reparto d’attacco ed il centrocampo. L’arrivo di Arek Milik, ex attaccante di Napoli e Marsiglia, darà ad Allegri maggiori soluzioni per l’attacco bianconero. Juventus al lavoro non solo sul mercato in entrata: la priorità dei bianconeri è quella di liberarsi degli esuberi e alleggerire il monte ingaggi. Nonostante questo però, la società lavora anche in entrata, con l’affare Paredes a tener banco in casa Juve. I bianconeri cercano una soluzione per liberarsi di Rabiot e Arthur. Nel mentre, prosegue la trattativa tra PSG e Juventus per Paredes, con il mediano ex Roma ad un passo dai bianconeri in prestito con diritto di riscatto a 15 milioni di euro. Diritto di riscatto che potrebbe diventare obbligatorio in casa di qualificazione alla prossima Champions League.

Cessione last minute: la Juventus ha fretta di vendere

Tanto lavoro sul fronte cessione per i bianconeri, con la dirigenza che sta cercando di piazzare alcuni esuberi. L’opzione Premier League rimane aperta per Rabiot, mentre per Arthur si apre l’ipotesi prestito all’estero, con Betis, Porto e altri club europei interessati alla situazione del centrocampista brasiliano. Il possibile arrivo di Paredes però, potrebbe chiudere spazio a giocatori come Rovella o Mckennie. S’è per il giovane centrocampista ex Genoa, il Monza è la squadra maggiormente interessata, per l’americano non sono giunte offerte considerevoli. Così come per Zakaria, la Juventus ha scelto di non cedere il centrocampista ex Schalke 04.

Una Juventus che dunque continua il suo processo di cambiamento, con il tecnico Allegri che ha indicato la strada da intraprendere per colmare il gap con Milan e Inter. La stagione è ormai iniziata, con il tecnico che spera di recuperare al più presto Pogba, soprattutto in vista del primo impegno di Champions League contro il Paris Saint-Germain.