Jolanda De Rienzo, posa statuaria sulla barca: lato B fuori di testa - FOTO

Jolanda De Rienzo mette in mostra come al solito un fisico perfetto, curve che in ogni dettaglio infiammano la fantasia dei fan

Chi segue assiduamente le nostre pagine è perfettamente a conoscenza del fascino sublime di Jolanda De Rienzo. La giornalista partenopea è una delle più apprezzate nel suo ambito, per la passione che mette nel suo lavoro, ma anche per una bellezza che non può lasciare indifferenti e che risalta sempre ad ogni nuovo post sui social.

Jolanda De Rienzo, fascino mediterraneo senza limiti: ogni scatto è un capolavoro

La sua pagina Instagram è seguitissima, con oltre 350 mila followers. Jolanda si divide tra scatti da capogiro e dirette in cui analizza gli eventi legati al mondo del calcio italiano, ma non solo. Molto attiva anche su Twitch e Youtube, può contare su un numero sempre maggiore di ammiratori, anche se non mancano anche coloro che la criticano per i suoi atteggiamenti. Jolanda però non le ha mai mandate a dire di fronte agli haters e ha sempre risposto a muso duro. A volte prendendoli in giro dall’interno dei suoi post, altre mettendoci la faccia ed esprimendo la sua posizione, per rivendicare la sua professionalità. Gli ammiratori sono comunque sempre in maggioranza e la prova viene dagli scatti che Jolanda posta di continuo, a margine dei quali i complimenti fioccano in ogni situazione. Anche in questa estate, la De Rienzo ha proposto immagini che hanno mandato su di giri i fan, esprimendo una bellezza e una sensualità incontenibili ed esplosive.

Jolanda De Rienzo risolleva il lunedì così: curve stratosferiche, Instagram in delirio

Anche l’ultimo scatto è di quelli che strappano applausi a scena aperta. Jolanda è tornata al lavoro, a fine estate, e combatte la noia del lunedì riproponendo una delle immagini della bella stagione. Sulla sua barca a Procida, nel golfo di Napoli, si mette in posa e lascia senza parole. Distesa in posizione supina, con una silhouette a dir poco divina, fa risaltare le sue curve, che sono sempre in grado di accendere la passione dei fan. La solita scollatura, anche se coperta parzialmente dai capelli, viene incorniciata alla perfezione dal bikini, la curva dei fianchi e del lato B è un capolavoro che raccoglie omaggi di ogni sorta sotto forma di messaggi d’amore e like a profusione. La settimana, grazie a Jolanda, inizia come meglio non potrebbe.