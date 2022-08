Marko Pjaca verso la permanenza in Serie A: ecco il colpo salvezza

Tanti dubbi ma ora ci siamo: in definizione il futuro di Marko Pjaca. Ultima chance in Serie A, potrebbe essere lui il colpo salvezza.

Un’altra opportunità non si nega a nessuno, ma per Marko Pjaca questa potrebbe essere la sua ultima chance in Serie A. Per tanti anni, il ragazzo non è riuscito ad esprimersi al meglio nonostante la girandola di prestiti nel nostro campionato.

Tante le occasioni buttate al vento per il giocatore ex Dinamo Zagabria. Non positive le esperienze al Genoa ed al Torino, piazze di tutto rispetto ma che allo stesso vivono il calcio in maniera diversa rispetto a squadre più blasonate. Eppure, nonostante ambienti puliti e senza tanta pressione intorno a giocatori e staff, il croato non è riuscito ad esprimersi al massimo delle sue potenzialità, anche a causa di qualche infortunio di troppo. La Juventus aveva puntato molto su di lui nell’estate del 2016, quando lo comprò dalla Dinamo Zagabria. La prima stagione italiana fu di ambientamento, anche se Massimiliano Allegri non apprezzava le qualità di un calciatore che dava anche l’impressione di essere poco reattivo e avvezzo al nostro campionato. Una vera e propria girandola di prestiti per poi tornare sempre alla base, con la speranza che qualcuno prima o poi gli avrebbe potuto dare fiducia. Ecco che arriva l’ultima chance, forse quella decisiva, per un calciatore di talento che ha bisogno di trovare spazio e soprattutto ritrovare gioia nel giocare a calcio.

Marko Pjaca, l’ultima chance in Serie A: colpo salvezza

Tra gli esuberi della Juventus e quindi, con le valigie in mano pronto a lasciare i bianconeri, c’è sicuramente Marko Pjaca. Il calciatore croato potrebbe essere il colpo di mercato last minute per una squadra neo promossa. L’attaccante croato, tornato in bianconero dopo il prestito al Torino, non rientra nei piani di Massimiliano Allegri e della Juventus che, cerca un club capace di rilanciarlo. Stando alle ultime indiscrezioni di mercato, sembrerebbe che il Lecce si stia muovendo per lui.



Saltata la trattativa con la Sampdoria, ecco che Pjaca, da separato in casa, aspetta una cessione verso un club che gli dia fiducia. I giallorossi cercano un esterno d’attacco, trovando nel giocatore croato sua seria e concreta idea di mercato. Il DS Corvino ha avviato i primi contatti con la Juventus, con la speranza che il calciatore accetti di buon grado la destinazione. Con un Mondiale ormai alle porte, per Marko Pjaca questa potrebbe essere l’ultima chance per una possibile chiamata in nazionale.