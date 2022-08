Napoli, Spalletti lo taglia fuori: addio last minute

Napoli, per Luciano Spalletti può partire senza alcun tipo di problema visto che non lo ritiene affatto una pedina importante nel suo scacchiere di gioco. Alla fine di questa sessione estiva il calciatore può lasciare la maglia degli azzurri

Il calciomercato dei partenopei non è ancora concluso e le sorprese sono proprio dietro l’angolo. Sia per quanto riguarda quello in entrata che quello in uscita dove si possono registrare delle partenze importanti. Tra queste uno dei calciatori che non fa parte dell’undici titolare del mister di Certaldo. La tentazione dell’atleta, infatti, è quella di provare una nuova esperienza lontana dal capoluogo campano.

Napoli, Spalletti ha deciso: per lui può andare via

Il Napoli ha iniziato la stagione nella migliore maniera possibile: due vittorie ed un pareggio contro la Fiorentina. Una squadra completamente rivoluzionata dopo addii eccellenti da parte di senatori che hanno fatto parte della storia del club e con arrivi da parte di altri che sono pronti ad integrarsi nella realtà azzurra. Anche loro, come gli stessi tifosi, sanno benissimo che ci vorrà del tempo affinché il tutto si verifichi. Nel frattempo, però, il tecnico Spalletti inizia a fare i primi conti con la sua rosa. Può ritenersi soddisfatto fino ad ora, ma si aspetta ancora qualche regalino da parte del suo presidente. Magari in porta dove il nome che circola è quello di Keylor Navas del Paris Saint Germain, oramai in rotta con il club dopo che il tecnico dei parigini ha deciso di puntare tutto su Donnarumma. Nel frattempo, però, si guarda anche nella tabella dei calciatori pronti a partire. Tra questi spunta anche l’attaccante che potrebbe ben presto fare le valigie e andare altrove a provare una nuova esperienza. Magari lontano dall’Italia.

Napoli, Politano può andare via: pronto ad un nuovo campionato

Matteo Politano vuole ritornare ad essere protagonista. Anche a costo di lasciare il Napoli e la Serie A. Il nativo di Roma non è affatto uno dei preferiti da parte di mister Spalletti, lo si capiva già ai tempi dell’Inter quanto i due hanno lavorato insieme. Lo vede più come una buona risorsa da subentrante, difficilmente da titolare. Il classe ’93, però, ha voglia di mettersi in mostra e di far vedere a tutti le sue qualità. Anche a costo di volare in Liga dove ad attenderlo ci sarebbe il Valencia di Rino Gattuso, pronto ad accoglierlo a braccia aperte.