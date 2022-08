Erjona Sulejmani, VIDEO da urlo: vestito tarsparente, lato ‘B’ solo un filo

Un nuovo ed entusiasmante post che arriva direttamente dal canale ufficiale Instagram di Erjona Sulejmani. Un contenuto che non merita affatto alcun tipo di presentazione e che merita di essere visionato con la massima attenzione da parte di tutti quanti noi che non stavamo aspettando altro – VIDEO

Un qualcosa che ti lascia completamente senza parole e soprattutto senza fiato. In realtà non si tratterebbe affatto della prima volta che si verifica una cosa del genere, ma in questa occasione si è decisamente superata e lo ha fatto nella migliore maniera possibile che piace a tutti quanti noi. Vi vogliamo avvertire: il contenuto è da guardare con la massima cautela, i vostri occhi vi ringrazieranno: parola nostra. Buona visione.

Erjona Sulejmani, vestito travolgente: sotto solo il costume

Le vacanze da parte della nota imprenditrice continuano ed anche nella migliore maniera possibile che tutti quanti noi potessimo immaginare. Il suo ultimo contenuto è una gioia per i nostri occhi che non potevano chiedere diversamente. Se non avete ancora capito di cosa stiamo parlando non vi dovete assolutamente preoccupare visto che siete arrivati nel posto giusto ed al momento giusto. Inutile ribadire anche che lo stesso, sui social network, sta raccogliendo il successo che merita. Una grandissima quantità di “like” e commenti di approvazione da parte dei suoi fan. Un numero che, con il passare delle ore, sta visibilmente aumentando. D’altronde non potrebbe essere assolutamente altrimenti. Ovviamente siete in trepida attesa perché non vedete l’ora di poter visionare la sua ultima opera d’arte: siamo lieti di annunciarvi che il grande momento finalmente è arrivato. Il nostro consiglio è quello di annullare tutti i vostri impegni che avevate in programma e di concentrarvi esclusivamente su di lei. Mettetevi comodi e godetevi lo spettacolo che sta per iniziare.

Erojna Sulejmani, post da urlo: tutti rimangono senza parole – VIDEO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Erjona Sulejmani (@erjona_sulejmani)

Tutti rimangono senza parole e d’altronde non potrebbe essere altrimenti. Da dove iniziare? Dal suo “vestito” che è fin troppo trasparente: anzi, a dir poco bucato e che lascia intravedere tutto il necessario. Come il suo costume che le dona parecchio e che risalta le sue importanti forme. Un fisico semplicemente eccezionale e che non mostra alcun segno di imperfezione né di altro. Occhiali da sole in bella vista ed un sorriso che ci manda completamente ko. Non sarebbe affatto la prima volta, ma qui ha esagerato.