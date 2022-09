VIDEO bollente per Carolina Stramare: vacanze piccanti

Vacanze finite per Carolina Stramare ma il video che riassume tutti i momenti top della sua estate conquista tutti.

Può un solo video incassare valanghe di commenti e lasciare tutti di sasso? Quando si parla di Carolina Stramare la risposta è affermativa, anzi tutto è possibile.

Alzi la mano infatti chi almeno una volta non ha commentato la bellezza e il fascino di una giovane donna che fin dagli esordi ha conquistato gli italiani. Ci ha messo poco la modella infatti a diventare famosa. Miss Italia le ha regalato un successo che l’ha resa celebre e cercata sui social, ma lei ha saputo alimentare il suo successo e il mondo della tv oltre ai grandi brand hanno avanzato immediatamente proposte lavorative.

Occhi chiari, capelli scuri, forme giunoniche da modella per una bellezza atipica che fa battere il cuore degli italiani. Durante la calda estate in cui molti vip hanno mostrato le mete scelte per i giorni di pausa, i suoi scatti sono stati molto commentati. Fra look da sogno, bikini pazzeschi e immagini in mare che la rendono ancora più brillante e bella, la Stramare ha alimentato il suo seguito. Il video postato per riassumere la sua estate però è un vero e proprio tributo al suo fascino. Non ci credete? Mettetevi comodi e ammirate una giovane donna che continua a stupire.

Carolina Stramare: il video manda in tilt i social

Al mare in montagna, in bikini o abiti stretti. E ancora con look a sera o da spiaggia. La sostanza non cambia quando si parla di Carolina Stramare, e il messaggio per chi la segue è abbastanza chiaro. Aprendo la sua pagina Instagram ci si trova al cospetto di una donna bellissima che ha deciso di riassumere la sua estate con un video.

Le immagini che arrivano sono potentissime e sui social tutti commentano. Fra cuori, fiamme, vere e proprie dichiarazioni di amore e testimonianze d’affetto, la sua bacheca in pochi minuti si riempie di messaggi di ogni tipo. Il volto della Stramare è infatti travolgente e incolla tutti allo schermo, ma è il suo fisico impeccabile a colpire nel segno. Forme al posto giusto, gambe infinite, eleganza che non è passata inosservata nel successo a Miss Italia e le ha dato molte opportunità lavorative.

Carolina Stramare è semplicemente impeccabile e continua ad incassare veri e propri tributi social. Il suo video però è uno dei post più commentati e il motivo è chiarissimo. Prendete un momento per voi e ammirate le immagini in arrivo. Siamo certi che resterete colpiti dalla Stramare, semplicemente stupenda.