Elisabetta Gregoraci, camicia di jeans e nient’altro addosso

Bellezza, eleganza, fascino e una frase che la racchiude in pieno: Elisabetta Gregoraci è maestra di stile, la sua foto impeccabile.

Il seguito non le è mai mancato, la caccia ai segreti della sua vita privata, ma la risposta è stata sempre identica.

Elisabetta Gregoraci è una delle donne più amate dagli italiani. Ha saputo mantenere molti aspetti della sua vita bene segreti e nascosti. La sua storia con Briatore infatti ha attirato fotografi, paparazzi, ha alimentato voci, anche spesso false, ma lei ha sempre utilizzato le sue armi migliori. La capacità di essere sempre diretta nelle risposte, di non cedere al mondo del gossip, ma anche la bravura nell’alimentare la curiosità del pubblico senza svelare troppo della sua vita.

Lo ha fatto già da giovane, prima del suo rapporto con il famoso imprenditore, ed è andata avanti per la sua strada. Fra programmi importanti, conduzioni, reality in cui non si è snaturata, e i recenti successi di Battiti Live, che la rendono sempre splendida protagonista, testimoniano ancora una volta che la Gregoraci non sbaglia un colpo. Il suo fascino innegabile e la bravura la rendono amatissima. Il resto lo fanno look pazzeschi, che grazie ad un fisico stellare rendono il tutto sempre più intrigante.

Elisabetta Gregoraci maestra di stile sui social

Abiti con colori sgargianti, spacchi vertiginosi, scollature pazzesche. Il tutto indossato ed esibito con eleganza, senza mai essere volgare, in perfetto stile Elisabetta Gregoraci. La calabrese nella estate sul palco e davanti alle telecamere di Mediaset ha conquistato davvero tutti. Ad ogni ingresso in scena è sempre stata accolta da boati pazzeschi e da un seguito di persone sempre in crescita.

Il tutto si è chiaramente trasferito sui social, una pizza virtuale in cui è facile però capire quale sia davvero il sentiment delle persone nei confronti di una tematica o di un vip. Per la Gregoraci parlano in numeri. La sua pagina è infatti ad un passo dai 2 milioni di followers, che per chi si intende di numeri e di social sono una cifra davvero considerevole.

Da anni la Gregoraci non conosce infatti pause, e spesso regala foto che fanno incetta di like, cuori, fiamme e commenti di ogni genere. Anche l’ultimo post è stato infatti preso d’assalto dai followers. “Le donne sono fatte per essere amate e non comprese” scrive la Gregoraci, accompagnando la foto con uno scatto pazzesco. Sguardo intenso, solo un camicione di jeans a coprirla e fascino alle stelle. In pochi minuti arrivano più di 500 commenti, ma la foto, un manifesto all’eleganza, è davvero potente.