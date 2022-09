Elisa De Panicis, minigonna e stivali da sogno: visione magnetica

Una raccolta di foto dalla Colombia al Messico e la community si inchina ed Elisa De Panicis: la influencer è uno spettacolo.

Una estate da assoluta protagonista. Presenze in ambitissimi appuntamenti mondani, tanto lavoro fra moda e musica, momenti di relax dai quali sono arrivati scatti che hanno lasciato a bocca aperta la community.

Per Elisa De Panicis sono stati mesi caldi. Negli ultimi anni la sua fama è cresciuta in maniera clamorosa. La showgirl, modella e influencer di origini lombarde ha infatti trovato immediatamente il successo in Spagna. Proprio nella nazione iberica è stata protagonista di molti reality, di tante trasmissioni ed ha incassato il seguito del pubblico. Al rientro in Italia però il suo successo è davvero decollato.

Anche nel suo paese di origine il mondo della tv si è rapidamente accorto di lei. Le trasmissioni sono state tante per una donna bellissima che vanta anche importanti esperienze da ballerina, e sa essere brillante davanti alle telecamere ma soprattutto conosce tutti i segreti dei social network. Su Instagram infatti il suo successo è altissimo, e il suo seguito pure. Merito anche di foto che spesso incollano agli schermi i suoi followers.

Elisa De Panicis, galleria stellare su Instagram

Bikini, costumi strettissimi, trasparenze, pose da sogno. Elisa De Panicis sa come fare impazzire di gioia i suoi followers che si moltiplicano a vista d’occhio. Ina una estate caldissima lei come sempre ha trovato il modo di brillare e spesso stuzzica la community con foto davvero entusiasmanti. Le mete nei mesi caldi per lei sono state tantissime, e fra spiagge e sole ha anche lavorato e molto.

Proprio su Instagram compaiono infatti le foto da un viaggio in Colombia e anche in Messico. I look sono da sogno, ed è difficile che gli scatti possano passare inosservati ad una community che in poco tempo è decollata nei numeri ed ha abbondantemente superato il milione e mezzo di followers. Anche gli ultimi scatti hanno incassato infatti valanghe di commenti. Si tratta di un riassunto della sua esperienza recente, e la bellezza della showgirl esplode.

In minigonna cortissima e stivali, con un sorriso straripante e un fisico curato sotto ogni aspetto, il suo fascino emerge in maniera potente. Poi ancora un look con un vestito corto e stivali ancora più alti per il primo del suo album musicale. Un successo quindi, come per tutti gli altri lavori che la vedono protagonista. La De Panicis non sbaglia un colpo, ed è una delle stelle che brillano maggiormente sui social.