Le Donatella scendono in campo solo in reggiseno: stadio bollente

Due foto e la community va in tilt: le Donatella fra sorrisi pazzeschi e look da sogno incassano un boom di commenti da parte dei tifosi.

“Un altro buon motivo per andare allo stadio”. Questo è solo uno dei tanti commenti che arrivano sulla bacheca delle Donatella.

Le foto postate infatti hanno incassato una valanga di reazioni da parte dei tifosi, non solo per il ruolo che avranno al fianco della squadra, ma anche per il look scelto per presentarsi. Lo hanno ripostato su Insagram con un messaggio chiaro. “Prove generali – si legge – ci siamo quasi. Siamo felicissime di essere state scelte dalla Triestina Calcio come conduttrici per la presentazione ufficiale delle 3 squadre alabardate. Siamo carichissime”.

Chiaramente i colori scelti sono il rosso e il bianco dello storico club italiano. Ciò che ha mandato in tilt la community sono però i vestiti scelti da Silvia e Giulia Provvedi. Dopo una estate ricca di scatti in cui le Donatella hanno fatto esplodere l’entusiasmo, anche l’occasione di lavoro si trasforma in un boom di commenti. E in effetti dando un’occhiata agli scatti è quasi impossibile non notare la loro bellezza.

Le Donatella e la Triestina: arrivano le foto, tifosi in delirio

Di certo tanti tifosi della Triestina avranno un’altra buona occasione per accomodarsi sugli spalti. Le Donatella sono infatti le madrine del club, e lo hanno ufficializzato con una galleria in due foto che non è passata inosservata. In pochi minuti sono arrivati circa 200 commenti di ogni tipo e il motivo è abbastanza chiaro. Basta infatti dare un’occhiata gli scatti e ai look scelti e in un attimo la temperatura si alza.

Cartella da presentatrici in mano, sorrisi travolgenti e come sempre impeccabili, ma soprattutto abiti che valorizzano fisici pazzeschi. Le Donatella indossano gli stessi vestiti, con gonna cortissima, stivali molto alti e soprattutto solo il reggiseno, naturalmente di colore bianco e rosso. Le pose fanno il resto, e l’estate termina con una occasione di lavoro che non cambia ciò che i fan hanno visto di recente. Fisici stellari, quella voglia di stupire che non è mai mancata e la grinta che ha reso famose le Provvedi in ogni ambito. Questa volta i cuori dei tifosi batteranno doppiamente. Per la loro squadra e per la presenza di due donne bellissime che continuano a infiammare i social network.