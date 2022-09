Juventus, rimpianto Marcelo: inutili gli appelli per il brasiliano

Il rimpianto di mercato per la Juventus, o per i loro tifosi, si chiama Marcelo: vana l’ultima speranza, nonostante le richieste dell’ambiente.

Il calciomercato si chiude, con alcune squadre che riescono a mettere a segno gli ultimi colpi. Niente affari davvero clamorosi, ma per qualcuno buone operazioni in chiusura di sessione. Fa eccezione la Juventus, per cui non ci sono state entrate nell’ultima giornata.

Juventus, l’ultimo colpo di mercato non c’è: la delusione dei tifosi

I bianconeri si sono ‘fermati’, per così dire, all’arrivo di Paredes in mezzo al campo. L’argentino del Psg era l’ultima richiesta di Allegri per completare la propria rosa. Nelle ultime 24 ore, non c’è stata la necessità di ricorrere, tra i pali, a un sostituto di Szczesny, il cui infortunio patito contro lo Spezia fortunatamente non preoccupa, dopo gli ultimi esami medici svolti. L’ambiente però avrebbe voluto qualche mossa in difesa, in un reparto terzini che non convince fino in fondo, tanto è vero che qualche sondaggio, dalla società, era stato fatto in questi giorni. Anche la cessione di Zakaria al Chelsea lascia perplessi, soprattutto perché lo svizzero, per qualcuno, poteva essere usato come carta di scambio. Un nome su cui fiondarsi, per i bianconeri, ci sarebbe stato. Si tratta dello svincolato Marcelo, per il quale ci sarebbero state altre 24 ore di tempo per inserirlo in lista Champions. Ma il brasiliano pare vicino al Leicester, e la Juventus non ha comunque affondato il colpo.

Juventus, Marcelo rimpianto per la fascia: “Migliore di tutti i nostri terzini messi insieme”

Una decisione che i tifosi sul web non hanno gradito. In molti hanno continuato a perorare la causa dell’ex Real Madrid, ritenendo che sarebbe stato la ciliegina sulla torta. Ecco alcuni dei commenti più significativi su Twitter: “Marcelo per la fascia sinistra, lo prenderei ieri, farebbe ancora un gran figurone. Mi risponderete che è vecchio, bollito, ex giocatore, non deambula, eccetera. Ma lo pensavate pure di Milik“, “Il Marcelo attuale, senza contratto, che palleggia nel proprio giardino e si allena (forse) nella propria palestra è comunque cento volte più forte dell’intera batteria di terzini attualmente nella rosa della Juventus”, “Marcelo è svincolato. Ha 34 anni. È un terzino sinistro sul quale è irrispettoso pure accennare una discussione. Costa zero. È lì pronto e la Juventus ci aveva fatto un pensierino. Andiamo a prenderlo!”, “Se la Juventus cede Zakaria adesso, la via è solo una. Prendere Marcelo svincolato”.