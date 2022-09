Shaila Gatta, il costume c’è ma non si vede: lato ‘B’ paradisiaco

Un altro grandissimo successo che porta la firma di Shaila Gatta. La velina di ‘Striscia la Notizia’ continua ad infiammare il suo profilo ufficiale Instagram con delle pose semplicemente da urlo: da rimanere senza parole e senza fiato.

Non si tratterebbe affatto della prima volta che si verifica una cosa del genere, ma in questa occasione ha decisamente esagerato e lo ha fatto nella maniera più intrigante possibile. Ovviamente stiamo parlando di un qualcosa di positivo, ci mancherebbe altro. Basti pensare che noi della redazione, a dire il vero, ci dobbiamo ancora riprendere da quello che i nostri occhi hanno appena visto. Tutti quanti in piedi per la nativa di Aversa.

Shaila Gatta, il saluto alla Kenya è bollente

Sono stati dei giorni “indimenticabili” per Shaila Gatta in Kenya. Questo è quello che ha scritto nella sua didascalia del post pubblicato su Instagram che sta raccogliendo il successo che merita: ovvero una pioggia di “like” e comenti di approvazione da parte dei suoi follower che non si perdono affatto un suo singolo aggiornamento. Un altro grandissimo successo che porta la firma della campana, su questo non ci sono praticamente dubbi in merito. Non possiamo fare altro che alzarci tutti quanti in piedi per complimentarci con lei per quello che ci ha fatto vedere e che, allo stesso tempo, ci ha mandato completamente fuori di testa. Non si tratterebbe affatto della prima volta che si verifica una cosa del genere, ma in questa occasione si è decisamente superata. I complimenti per lei non bastano mai. Siete curiosi di conoscere il suo ultimo capolavoro? Allora non vi resta, da fare altro, che mettervi comodi e di godervi lo spettacolo che sta per iniziare.

Shaila Gatta, un lato ‘B’ da urlo: fisico troppo statuario – FOTO

Uno scatto che arriva dal suo soggiorno in Kenya e che vi farà perdere completamente la testa proprio come è successo anche a noi. Un lato ‘B’ che non ha affatto bisogno di alcun tipo di presentazione. Delle gambe ben allenate e che sembrano quasi non finiscano mai. Un cappellino in bella vista, spalle alte e larghe ed un fisico semplicemente incantevole e allo stesso tempo da infarto. Il mare ed il cielo azzurro fanno sicuramente la loro parte, ma mai quanto lei che continua a deliziare tutti quanti noi con queste pose da infarto. Che spettacolo.