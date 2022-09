Costanza Caracciolo, un saluto a settembre da favola: lato ‘B’ da censura

Se il suo obiettivo era quello di mandarci completamente fuori di testa allora non possiamo fare altro che confermare questa nostra teoria, anche perché ci è perfettamente riuscita ed anche con dei risultati a dir poco stratosferici – FOTO

Ovviamente stiamo parlando di Costanza Caracciolo, e chi altrimenti? L’ex velina di ‘Striscia la Notizia’ continua ad essere l’assoluta protagonista dei social network, in particolar modo di questa estate che definirla “bollente” è assolutamente troppo poco. In particolar modo sta facendo discutere (in senso positivo, ci mancherebbe altro) il suo post pubblicato poche ore fa su Instagram che merita di essere visionato con la massima attenzione da parte di tutti quanti voi. Che spettacolo, vi auguriamo una buona visione.

Costanza Caracciolo, visione spettacolare: tutti in piedi per lei

Ancora un altro grandissimo successo che porta la firma della nativa di Lentini. In realtà non si tratta affatto della prima volta che si verifica una cosa del genere, ma a dire il vero in questa occasione si è decisamente superata e lo ha fatto nella migliore maniera possibile che piace a tutti quanti noi. Un post che sta raggiungendo il successo che merita: una pioggia di “like” e commenti di approvazione da parte di tutti quanti i suoi follower che non si perdono affatto un singolo aggiornamento da parte della compagna dell’ex calciatore Cristian Vieri. La 32enne ha voluto salutare nella migliore maniera possibile il mese di agosto ed ha dato il benvenuto a quello di settembre con uno scatto semplicemente da urlo. Il titolo non è assolutamente ingannevole, potete stare più che tranquilli. Siete curiosi di conoscere il tutto? Allora non vi resta, da fare altro, che mettervi comodi e godervi lo spettacolo che sta per iniziare. Buona visione a tutti quanti voi e soprattutto non dimenticate di fare una cosa: tenete bene gli occhi aperti che c’è molto da vedere.

Costanza Caracciolo, che bellezza: un lato ‘B’ con i fiocchi – FOTO

Ed eccola qui, sempre più in forma e seducente che mai la nostra Costanza che sa sempre come catturare la nostra attenzione, con dei post a dir poco fantastici che meritano di essere visionati con la massima attenzione da parte di tutti quanti noi. Da rimanere senza parole e soprattutto senza fiato. In particolar modo quando visioniamo il suo lato ‘B’ che definire paradisiaco è assolutamente troppo poco. Un fisico che non ha bisogno di essere commentato visto che è semplicemente perfetto.