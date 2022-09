Diletta Leotta regina del derby: palleggi in minigonna e camicia aperta

Diletta Leotta si prepara al derby di Milano a modo suo: il video dei suoi palleggi, in look estremamente provocante, diventa subito virale

La stagione calcistica è già entrata nel vivo, con una quinta giornata di campionato che propone diverse sfide al vertice, tutte molto intriganti, e con la Champions League e le altre coppe europee che inizieranno la prossima settimana. E’ come sempre sul pezzo, e pronta a essere protagonista a suo modo, ovviamente Diletta Leotta, la conduttrice sportiva più amata dagli italiani.

Diletta Leotta regina di San Siro, prontissima per il derby tra Milan e Inter

La presenza dello splendido volto di DAZN sui campi di Serie A è come sempre graditissima. La siciliana è in prima fila per il big match assoluto di giornata, senza nulla togliere alle altre gare. Il derby tra Milan e Inter è attesissimo e propone già il primo incrocio tra quelle che sono le prime due candidate serissime allo scudetto. Da una parte, i rossoneri di Pioli, campioni d’Italia in carica, dall’altra i ‘cugini’ nerazzurri, allenati da Simone Inzaghi. Per entrambe, in palio in questa stagione non soltanto la supremazia cittadina, ma molto di più. Chi vince lo scudetto quest’anno, tra le due, si porta a casa la seconda stella da cucire sulle proprie maglie. Ecco perché, pur essendo solo alla quinta giornata, la gara è già di una importanza capitale. L’Inter ci arriva davanti in classifica di una lunghezza (9 punti contro 8), un dato che per il momento potrebbe essere poco significativo, ma di certo nessuno ci tiene a perdere e il pareggio, almeno inizialmente, non è una opzione. Tutte e due puntano a vincere e daranno tutto in campo. Una atmosfera caldissima, di cui si fa partecipe la stessa Diletta, prontissima a vivere un pomeriggio da protagonista a bordo campo.

Diletta Leotta, doppio palleggio da capogiro: il look scatena già il boato dello stadio

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta)

In un breve video, si ‘scalda’ prima a casa, poi sul terreno di San Siro, con alcuni elegantissimi palleggi di coscia. Una tecnica di base da non disprezzare, per di più con un look che non può non attirare l’attenzione dei numerosissimi fan. Diletta, sul terreno di gioco, è in vertiginosa minigonna e in camicetta aperta quel tanto che basta da far intravedere la spettacolare scollatura. Sorridente e più in forma che mai, ha già guadagnato il titolo di migliore in campo.