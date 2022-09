Madalina Ghenea, il laccio del costume fa sognare

Bellezza clamorosa, fascino esplosivo e tanto talento: quando arrivano queste foto però la community si inchina a Madalina Ghenea.

Tutti con la bocca aperta, non solo per un talento clamoroso che l’ha resa famosissima e molto cercata, ma anche per un fascino incredibile.

Madalina Ghenea, incantevole modella di origine rumena ma da anni ormai in Italia, e in particolare a Milano, sta stupendo tutti con un talento pazzesco. In Italia conquistò il pubblico e fece rumore la sua presenza su palcoscenici come quello del Teatro Ariston, come co-conduttrice di Sanremo 2016.

Poi un ruolo al cinema che l’ha resa celebre anche ad Hollywood. La Ghenea ha infatti avuto l’onore ma anche la bravura di interpretare una delle donne più famose e amate nella storia d’Italia. In House of Gucci ha infatti vestito i panni di Sophia Loren, ed ha incassato complimenti di ogni tipo non solo per la sua incredibile bravura, ma anche per un fascino pazzesco.

Madelina Ghenea lascia tutti a bocca aperta: che scatto

Moda, cinema, gossip. C’è un po’ di tutto negli ultimi anni della splendida Madalina Ghenea. Si è parlato molto anche della sua preunta storia con Zaniolo, ma è evidente che i suoi meriti siano da ricercare nel ruolo da modella e soprattutto da attrice. Grandissimi successi, i tributi da parte del pubblico, premi e chiamate da grandissimi registi. Un boom clamoroso e meritatissimo in una carriera letteralmente decollata per una donna dalla sensualità travolgente.

Il suo successo si è come spesso accade anche trasformato in numeri importantissimi sui social. La Ghenea è infatti seguita da più di un milione di followers che non solo hanno cercato curiosità su di lei, ma che si soffermano davanti ai contenuti Instagram e la ricoprono di complimenti e apprezzamenti di ogni genere.

Del resto davanti ad alcune foto c’è da restare a bocca aperta, e anche l’ultima galleria, in tre foto travolgenti, non poteva per nessun motivo passare inosservata. Capelli scuri, sguardo che incolla allo schermo, un costume che mette in evidenza forme pazzesche e un fisico curatissimo. In pochi minuti arrivano valanghe di commenti, circa 300, da followers ma anche da personaggi molto famosi che non possono fare a meno di lasciare un cuore, le fiamme, o un commento. Il fisico della Ghenea lascia infatti a bocca aperta, lo sguardo è sensualissimo, e il fascino emerge in maniera potentissima anche in tante altre foto. Provate a dare un’occhiata, di certo non ve ne pentirete.