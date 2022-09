Juventus, Szczesny ko: a gennaio si corre ai ripari con il big di A

Il mercato della Juventus è stato definito da molti addetti ai lavori molto buono visto che sono stati rinforzati dei reparti che necessitavano di qualche modifica. Purtroppo, però, nella giornata di campionato contro la Spezia si è verificato il brutto infortunio che ha visto come vittima il portiere titolare Szczesny

Le immagini che arrivavano dall’Allianz Stadium sono state un vero e proprio colpo per i sostenitori della ‘Vecchia Signora’ visto che hanno visto il loro idolo uscire dal terreno di gioco in barella e soprattutto in lacrime ha scosso tutti. Non è assolutamente da escludere che la dirigenza possa intervenire sul mercato per sistemare la porta. Il nome per il possibile sostituto del polacco c’è ed è stato segnato anche in grassetto da parte della dirigenza che lo sta seguendo con molta attenzione

Juventus, Szczesny va ko: si ricorre ai ripari

Un infortunio che, per il club, non ci voleva affatto. Il ko di Szczensy è stato un duro colpo per la società. A quanto pare, però, sembra essere meno grave del previsto. Questo, però, non toglie il fatto che il calciatore dovrà rimanere fermo per un bel po’ di temp. Tanto è vero che nel corso della quinta giornata di campionato il tecnico Allegri ha dovuto schierare il secondo portiere Mattia Perin. Sarà così anche per l’esordio stagionale in Champions League dei bianconeri ed anche per le altre restanti partite. A gennaio, però, le cose potrebbero decisamente cambiare se le cose non dovessero andare per il verso giusto. Il nativo di Latina, quando è stato chiamato in causa, si è comportato abbastanza bene. La dirigenza, però, vorrebbe fare un acquisto top anche in ottica futura ed ha individuato in un big il giusto erede dell’estremo difensore polacco. Tanto è vero che non bisogna nemmeno adattarlo al nostro campionato visto che da anni milita in Serie A.

Juventus, tutto su Musso: a gennaio possibile assalto decisivo

Il nome della dirigenza per la porta è quello di Juan Musso, numero uno dell’Atalanta. L’argentino si sta confermando ad altissimi livelli con la maglia della ‘Dea’ dopo i vari anni trascorsi all’Udinese. Il classe ’94 sembra essere l’indiziato giusto ad essere il portiere del futuro della ‘Vecchia Signora’ per la prossima stagione. Non è assolutamente da escludere il fatto che già da gennaio la dirigenza possa bussare alla porta degli orobici per chiedere le prime informazioni ed avviare anche una prima trattativa.