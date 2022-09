Federica Masolin è la regina della Formula 1: fascino, bravura e quella minigonna incantano i fan in pista e in diretta.

Non è assolutamente la prima volta, ma in questa occasione Federica Masolin si è superata e i social network hanno commentato la sua foto.

Cliccando su Instagram infatti arrivano gli scatti della sua ultima avventura. La giornalista di Sky, apprezzatissima per le sue conduzioni e il suo lavoro fra i motori che rombano, non ha perso occasione per mostrare sempre in maniera elegante il suo fascino. Ciò che colpisce infatti non è solo la sua bravura, la puntualità nei commenti e la grande competenza, ma anche un sorriso che fa sempre centro, e look fantastici che la rendono apprezzatissima.

Anche il Gran Premio d’Olanda ha infatti regalato ai fan emozioni fortissime. La Masolin le ha raccolte fra video del pubblico, motori con rumori alle stelle, il tifo per Verstappen, ma soprattutto una fotografia che ha lasciato tutti quanti a bocca aperta. Non ci credete? Provate a dare un’occhiata all’istantanea postata su Instagram. Look impeccabile, sorriso travolgente, e i fan non perdono occasione per commentare.

Federica Masolin regina dei motori e di fascino

“Semplicemente perfetta, sotto ogni punto di vista”, e ancora “Unica”, ma anche “La regina della Fomula 1″. Questo è il tenore dei commenti che la splendida e bravissima giornalista incassa sulle sue pagine social. Il suo seguito è in costante crescita, e la Masolin ha numeri da influencer nonostante il suo lavoro sia diverso, ed è svolto sempre in maniera impeccabile.

Il suo fascino non è passato però inosservato, neanche al Gran Premio d’Olanda, dove è stata come sempre inviata e splendida protagonista. Look perfetto, scarpe alte, un abito corpo che evidenzia le sue forme ma sempre con grandissima eleganza e senza esagerazioni. Alla Masolin in poche ore arrivano tantissimi commenti e sono i numeri a ribadire il suo seguito. Quasi 400 utenti commentano i suoi scatti, e la pagina tocca la consistente cifra di 629 mila followers.

La giornalista incassa il tributo, ringrazia e torna subito in studio. Ad attenderla c’è “La casa dello sport night”, per cui ha scelto ancora una volta abiti da sogno e dalla quale arrivano altri scatti per la numerosa community. Bellezza, fascino, soprattutto grande bravura. Il risultato per lei non cambia mai, e i suoi fan apprezzano rendendola una delle giornaliste più seguite sul web.