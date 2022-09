Vlasic ha già stregato tutti: una big italiana pronta a fare sul serio

In questo avvio sono tante le sorprese: un calciatore su tutti ha stregato la Serie A e non mancheranno le richieste, già a gennaio.

Cinque giornate per dare già i primi verdetti. Fra squadre deluse, altre andate oltre le aspettative, e un mercato che ha portato tanti nomi nuovi in Italia, alcuni club meditano già in chiave futura.

Non è mai troppo tardi, perché per cambiare rotta o rafforzarsi serve intervenire rapidamente, e alcuni calciatori hanno già chiarito di essere adatti al campionato italiano, o in alcuni casi non del tutto pronti ad affrontare un torneo per certi versi complicato. Fra le tante sorprese una in particolare ha conquistato molti tecnici. Non solo chi lo allena e lo ha fortemente voluto, ma anche altre squadre che potrebbero sondarlo a breve.

Sono i numeri infatti a parlare. Gol, assist, giocate che hanno di certo rafforzato la posizione in classifica di una squadra trascinata letteralmente da Vlasic, un calciatore mai fuori dalle rotazioni del suo tecnico. Proprio per questo c’è da accelerare per il riscatto, ma intanto la concorrenza si muove, convinta da un prezzo che non è altissimo e soprattutto da un rendimento che di certo non è da sottovalutare.

Vlasic ci sa fare: concorrenza per il Torino

Il prezzo è già stato stabilito, e il Torino deve fare in fretta. Niola Vlasic è stato preso dai granata con la soluzione del prestito con diritto di riscatto. Serviranno 15 milioni al club di Cairo per esercitare quindi il diritto, e sulla decisione ormai non dovrebbero esserci ripensamenti e soprattutto esitazioni. Il suo inizio è stato infatti travolgente. Tre reti in 5 assist sono un bottino da non sottovalutare per l’ex West Ham, e Juric è maestro nel far esplodere i calciatore che fanno da collante fra la mediana e l’attacco.

La sensazione è quindi che il Toro abbia fatto centro, ma c’è da muoversi in fretta. Sul calciatore infatti ci sarebbe anche il Milan, conquistato dal suo modo di muovere la palla, dalla capacità di inserirsi e da caratteristiche che Pioli cerca nella sua squadra. Oltre ai rossoneri si potrebbero muovere anche club di Premier e soprattutto della Bundesliga, e Cairo adesso ha fretta.

Servono 15 milioni per farsi trovare pronti ma i dubbi, almeno tecnici sono pochi. Vlasic ha l’impronta del fuoriclasse, ha numeri da non sottovalutare, e con Juric può crescere ancora. La sensazione è quindi che l’accordo sia cosa fatta, per non disperdere l’ennesimo colpo in una campagna acquisti partita male, ma che con Radonjic e il croato ex West Ham ha garantito al Torino un inizio scoppiettante.