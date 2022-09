Guendalina Tavassi, il lato A è tutto in vista: canottiera “invisibile”

La canottiera evidenzia le forme pazzesche di Guendalina Tavassi: social in tilt, visione piccante per la showgirl.

Bellissima, attraente, sempre pronta a mettere in evidenza un fisico giunonico e un fascino che le ha garantito un seguito incredibile fin dalla sua prima, indimenticabile presenza in televisione.

Il suo impatto è stato infatti clamoroso. Di quel Grande Fratello al quale prese parte tanti anni fa restano video pazzeschi. Da perfetta sconosciuta conquistò i fan in maniera genuina, con tanta simpatia e quel carattere giocoso ma molto determinato e perfetto per il reality. In tanti però notarono subito le sue forme. Lato A da sogno, sensualità che colpì tutti, poi quei bagni in piscina e quei cambi di look davanti alle telecamere in cui rimase spesso in intimo per la gioia di chi seguiva il programma.

Inevitabile per lei un vero e proprio boom che si è trasformato in interviste, altri programmi, richiesta da parte del mondo della tv e anche sponsorizzazioni continue su Instagram. Proprio sui social network infatti la Tavassi ha incassato un seguito clamoroso, con numeri pazzeschi e soprattutto scatti che incollano i fan allo schermo.

Guendalina Tavassi, fascino e un décolleté da sogno

L’ultima edizione dell’Isola De Famosi le ha dato un seguito ancora maggiore. Merito di quei sorrisi con il fratello, anche lui concorrente, della capacità di reagire alle dinamiche e di non tirarsi mai indietro. Poi quei costumi pazzeschi che hanno messo in evidenza un fisico da sogno e che non potevano passare inosservati. Infine il dietrofront per tornare dalla sua famiglia, ma anche quella scelta premiata dai fan che hanno scoperto un lato tenerissimo della showgirl.

Un successo quindi, che è andato avanti in studio e quindi anche sui social network. Il suo seguito è infatti altissimo e i numeri lo testimoniano. Sono più di un milione e 300 mila i suoi followers che incassano foto pazzesche. Come l’ultima, in cui la Tavassi si è nuovamente mostrata confermando di essere grandissima maestra di fascino e di seduzione.

Il primo piano valorizza un volto molto attraente, ma è il suo fisico esplosivo e valorizzato nel migliore dei modi a fare centro. Il décolleté è infatti incredibile, e tutti lasciano una frase o un cuore per testimoniare l’attaccamento alla showgirl e influencer. Il risultato? Circa 200 commenti, ma quando è la Tavassi a postare una foto non cambia mai nulla e tutto si trasforma in immagini da sogno che lasciano sempre a bocca aperta i suoi numerosi followers.