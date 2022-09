Claudia Ruggeri, il perizoma c’è ma non si vede: lato ‘B’ protagonista

Claudia Ruggeri ci delizia con un nuovo ed incantevole post che merita di essere visto con la massima attenzione da parte di tutti quanti noi. Da rimanere senza parole e soprattutto senza fiato: non si tratterebbe affatto della prima volta che si verifica una cosa del genere, ma qui si è decisamente superata

Tanto è vero che anche noi della redazione siamo rimasti completamente senza parole. Se non avete ancora capito di cosa stiamo parlando non vi dovete assolutamente preoccupare visto che siete arrivati nel posto giusto ed al momento giusto. Il contenuto è davvero di altissimo livello. Per lei l’estate sembra che non si affatto finita. Un alto ‘A’ assolutamente da protagonista ed un perizoma che ci sta ma come se non esistesse – FOTO

Claudia Ruggeri, tutti quanti in piedi per lei

Un nuovo ed emozionante contenuto che porta la firma della nativa di Roma che non smette mai di stupire i suoi fan. Si sta preparando alla grande in vista della prossima stagione di ‘Avanti Un Altro’, dove interpreta il ruolo delle mitica ‘Miss Claudia‘. Oramai gli italiani hanno annullato tutti i loro impegni pomeridiani solamente per rimanere incollati davanti al televisore per poter visionare proprio lei che tante soddisfazioni ci ha regalato. Lo sta facendo ancora con l’ultimo post che sta avendo il successo che merita su Instagram. Lo dimostra l’altissimo numero di “like” e commenti di approvazione da parte dei suoi fan. Non solamente loro: anche quello dell’amica e collega Laura Cremaschi. Anche la nativa di Bergamo è rimasta particolarmente colpita, come tutti noi d’altronde. Adesso, però, bando alle ciance visto che siamo arrivati al momento che tutti quanti voi stavate aspettando con molta ansia. Il nostro consiglio è quello di mettervi comodi e di godervi lo spettacolo che sta per iniziare.

Claudia Ruggeri, un lato ‘B’ che oscura il perizoma – FOTO

Ed eccola qui, sempre più incantevole e seducente che mai. Ovviamente il suo lato ‘B’ non può assolutamente passare inosservato. Un fisico che merita decisamene tanto. Delle forme straordinarie che meritano molto. Il perizoma sembra che sparisca all’improvviso. C’è ma non esiste. Delle spalle incantevoli ed un costume decisamente troppo mini. Un bel caffè (lo si può notare dalla tazzina che tiene in mano) è sempre un ottimo rimedio per iniziare alla grande la giornata. Anche una foto di Claudia Ruggeri, però, ha sempre il suo perché a dire il vero.