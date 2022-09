Cristina Buccino, camicia illegale: lato ‘A’ troppo prorompente

Cristina Buccino davvero senza freni. Un nuovo ed emozionate post che ci ha regalato direttamente sul suo account ufficiale di Instagram per i nostri lettori fidati di ‘Calciopolis’ che sta avendo il successo che merita a suon di “like” e commenti di approvazione

Quelli, ad esempio, non devono assolutamente mai mancare. La nativa di Castrovillari è decisamente molto attiva sui social network. In questa occasione ci ha scattato una foto direttamente da Milano. Un ritorno in Italia decisamente in grande stile dopo il suo trasferimento in Spagna: che sia Barcellona, Madrid, Formentera o Ibiza non importa, il contenuto è veramente di altissimo livello. Guardare per credere se non ci credete – FOTO

Cristina Buccino, contenuto illegale: che forme

Sempre assoluta protagonista. Non potrebbe essere altrimenti: da rimanere senza parole e soprattutto senza fiato. Se non avete ancora visto l’ultimo contenuto regalato non vi dovete assolutamente preoccupare visto che siete arrivati nel posto giusto ed al momento giusto. Un qualcosa che veramente merita di essere vista con tutta l’attenzione di questo mondo. In particolar modo del suo look che non poteva decisamente passare inosservato. Un piccolo spoiler di quello che vi aspetta? Una camicetta al limite dell’illegale ed un pantaloncino fin troppo corto e che mette in risalto le sue straordinarie ed infinite gambe. Un lato ‘A’ decisamente prorompente e di altissimo livello. Adesso, però, bando alle ciance visto che siamo arrivati al momento che tutti quanti voi stavate aspettando con molta ansia. Il nostro consiglio è quello di mettervi comodi e di annullare tutti i vostri impegni che avete in programma. C’è decisamente ben altro su cui concentrarvi e che merita molto. Non ci resta che augurarvi una buona visione.

Cristina Buccino, gambe spettacolari: il lato ‘A’ non passa inosservato – FOTO

Ed eccola qui, sempre più incantevole e soprattutto sorridente che mai. Quel filo di trucco che, in questi casi, non deve assolutamente mai mancare. Una camicetta che tende ad aprirsi in maniera del tutto vertiginosa e provocante. Un lato ‘A’ in netto fuorigioco che, in questi casi, serve solamente l’intervento dello zoom. Un pantaloncino fin troppo corto che mette in risalto le sue gambe a dir poco fa favola. Il tutto condite da degli stivali neri. Il capoluogo lombardo diventa decisamente ancora più bollente con la sua presenza: uno scatto veramente top che lascia tutti quanti senza parole e soprattutto senza fiato.