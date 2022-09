Elodie ‘fuori di seno’, completamente scoperto: si vede tutto

Ancora un altro grandissimo successo che porta la firma di Elodie. La nativa di Roma ha sorpreso, ancora una volta tutti i suoi follower con uno scatto che non è passato assolutamente inosservato agli occhi dei suoi follower. Guardare per credere il suo capolavoro a dir poco fantastico. Buona visione

Da rimanere senza parole e soprattutto senza fiato. Se non avete ancora visto il suo contenuto (e soprattutto non avete ancora capito di cosa stiamo parlando) non vi dovete assolutamente preoccupare visto che siete arrivati nel posto giusto ed al momento giusto. Un qualcosa che merita davvero tanto e che sta avendo già il successo che merita sui social network: tantissimi sono i “like” e commenti di approvazione che sta continuando a ricevere la nota cantante. Da rimanere senza parole e soprattutto senza fiato – FOTO

Elodie, questa volta hai davvero esagerato

Questa volta ci sa che ha davvero esagerato. Ovviamente si tratta di una fantastica notizia per tutti quanti noi, ci mancherebbe altro. Dopo il contenuto che ha mandato completamente fuori di testa i suoi fan, direttamente da Venezia, con un vestito che non sta davvero né in cielo e né in terra adesso ne è arrivato un altro che merita di essere visto con la massima attenzione. Un qualcosa di veramente indescrivibile. Se pensate che fino a qualche ora fa ci ha mandato al tappeto con quel lungo abito nero non avete ancora visto la sua ultima opera d’arte che sta spopolando in rete. Basti pensare che noi della redazione siamo rimasti decisamente impietriti: non sapevamo cosa dire e soprattutto cosa fare in merito a questo capolavoro d’arte contemporanea. Adesso, però, basta con queste chiacchiere visto che siamo giunti al momento che tutti quanti voi stavate aspettando da un bel po’ di tempo. Mettetevi comodi e godetevi lo spettacolo che sta per iniziare.

Tutti in piedi per Elodie: il suo vestito ci manda fuori di testa – FOTO

Ed eccola qui, più seducente e sensuale che mai e come non l’avete mai vista. Anche il rosso è un colore che le dona alla perfezione. Un abito che non passa inosservato, specialmente con quella specie di rete che tende a coprire una parte del suo lato ‘A’ a dir poco bollente. Per il resto non si può fare altro che utilizzare lo zoom che diventa quasi una questione obbligatoria. Anche con i capelli rossi ha il suo fascino, da perderci la testa.