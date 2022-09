La giornalista conquista il pubblico: bravura, precisione e look fantastici la rendono la regina dei motori. L’ultimo scatto intanto è pazzesco.

I motori tornano ad accendersi, e la musica non cambia. Se Verstappen continua a dominare, e la Ferrari in difficoltà insegue, c’è un altro valido motivo per seguire la Formula 1.

Gli appassionati lo sottolineano da tempo, fin dalle prime avventure della splendida giornalista Sky che da tempo ormai accompagna le gare. Fra programmi in studio, lavori da inviata in pista, e interviste di ogni tipo, Federica Masolin continua a stupire. Si è imposta nel mondo dei motori con grandissima competenza, con la precisione di chi è non solo professionale ma anche molto appassionato di motori.

Quella competenza e un fascino chiarissimo per gli amanti dei motori sono caratteristiche notate subito. La Masolin infatti colpisce non solo per la maestria nel raccontare cosa accade nel paddock e in generale in Formula 1, ma anche per fascino ed eleganza, e soprattutto per quel sorriso incantevole che traspare anche sulla sua pagina Instagram. I numeri infatti quando si parla di social contano e non poco. E i suoi sono davvero decollati in pochissimo tempo.

Federica Masolin incantevole su Instagram

L’hanno definita la regina del Gp d’Olanda nei commenti, e in effetti guardando gli scatti in arrivo e la bravura durante le dirette è difficile dar torto ai fan di Fedeerica Masolin. Ora che il carrozzone della Formula 1 farà tappa in Italia ci sarà come sempre lei, e sarà la perfetta padrona di casa, sempre pronta a raccontare ciò che accade. Intanto la sua pagina ha raggiunto numeri da vera influencer. Sono circa 650 mila i suoi followers, e sono sempre pronti a commentare video e foto in arrivo dalle sue trasmissioni ma anche della sua vita privata.

Il motivo? Di certo chiaro nelle istantanee in arrivo. Se la foto con il vestito corto in Olanda vi ha conquistato e vi ha lasciato a bocca aperta, forse non avete visto l’ultima galleria regalata ai fan su Instagram. La giornalista lancia l’hashtag WaitingMonza e lo accompagna con tre foto in cui afferma di essere a casa alimentando l’attesa per il Gran Premio in Italia.

Gli scatti sono tre, e la Masolin si mostra con un vestito corto e le scarpe altre. Sguardo intenso, pose affascinanti, soprattutto tantissima eleganza che emerge ogni volta che la Masolin compare davanti allo schermo. Ci sarà quindi un altro buon motivo per tifare Ferrari, e i followers lo sottolineano nei commenti. Provate a scrollare e leggere i complimenti che le arrivano. Sono quasi 400. Numeri da influencer, ma niente paura. La sua passione e il suo lavoro sono legati allo sport, e questa è una notizia che fa gioire i suoi fan.