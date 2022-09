Federica Masolin, bollino rosso per lo spacco della gonna – VIDEO

Federica Masolin sfoggia eleganza e sensualità come non mai, la conduttrice di Sky fa sognare i fan con un look sensazionale

Dopo le vacanze estive, la Formula 1 è ritornata con un calendario estremamente serrato, per la parte conclusiva della stagione. Terzo Gran Premio di fila, nel weekend in arrivo, dopo quelli in Belgio e in Olanda, con un appuntamento molto atteso da tutti gli appassionati italiani e da Federica Masolin in particolare.

Federica Masolin, carica come non mai per il Gran Premio ‘di casa’

La giornalista di Sky Sport si prepara a essere protagonista nel Gran Premio d’Italia sul circuito di Monza. Un appuntamento davvero ‘di casa’, per la giornalista milanese, che sembra davvero carica per l’evento. Un Gran Premio che purtroppo, in ottica mondiale, sembra non poter dire più molto per la Ferrari, che al ritorno dalla pausa estiva ha confermato le difficoltà che erano apparse evidenti anche in precedenza e nelle ultime due gare è stata maltrattata in pista dalla Red Bull. La vettura austriaca e Max Verstappen, arrivato a quattro vittorie consecutive, in classifica sono ormai imprendibili, per le ‘Rosse’ c’è da auspicarsi una reazione d’orgoglio sul circuito di casa, per difendere il secondo posto nella classifica costruttori dall’assalto della Mercedes e il secondo posto nella graduatoria piloti per Charles Leclerc. I lunghi rettilinei del circuito brianzolo, però, sembrano far prevedere altre notevoli difficoltà, viste le gare recenti, per le vetture di Maranello. Staremo a vedere cosa succederà. Intanto, Federica si avvicina all’appuntamento davvero in grandissima forma.

Federica Masolin, primo piano pazzesco sulla gonna: gambe perfette, visione paradisiaca

Nell’ultimo post sul suo seguitissimo profilo Instagram – circa 630 mila i suoi followers – Federica è a Torino, per la Auto Look Week che si terrà fino a domenica. E dove non possono mancare celebrazioni per il centenario dell’autodromo di Monza. Come al solito, Federica sfoggia classe ed eleganza da vendere, e un abito che non può lasciare indifferenti i fan, con una lunga gonna a incorniciare alla perfezione gambe da urlo. Il video che la ritrae scendere dall’auto, nella affollata piazza torinese sede dell’evento, mostra un dettaglio da capogiro, con lo spacco della gonna che fa venire, irresistibile, la tentazione dello zoom. Una visione ovviamente assai gradita dai fan più sfegatati di Federica, che viene ricoperta all’istante da like e complimenti di ogni genere.