Vestito bucato e tacchi da urlo: Elisa De Panicis bollente

Elisa De Panicis bellissima come non mai al Festival del cinema di Venezia: vestito “bucato” e visione bollente, uno spettacolo della natura.

La bellissima influencer ha dimostrato ancora una volta la sua immensa bellezza con un video social postato poche ore fa. Di certo, non è la prima volta che sorprende i followers con contenuti di questo genere ma stavolta, ha sorpreso tutti con un vestito clamoroso.

Una estate da assoluta protagonista per lei, con tanto lavoro fra moda e musica, accompagnati da momenti di relax dai quali sono arrivati scatti che hanno lasciato a bocca aperta la community. Basti pensare che i suoi contenuti raggiungo ogni volta numeri pazzeschi, con un successo dietro l’altro. Una quantità enorme di “like” e commenti di approvazione, con i suoi followers che vanno fuori di testa ogni volta che la De Panicis posta un suo scatto. Un successo più che meritato per lei, ormai garanzia di spettacolo e bellezza assoluta. Si può dire che la nostra Elisa, per le vacanze, abbia girato davvero il mondo: da Ibiza fino a Mykonos, lasciando letteralmente il segno ovunque.

Elisa De Panicis, vestito bucato: tutta Venezia ad ammirare le sue forme

Per Elisa De Panicis sono stati davvero mesi infuocati, regalando scatti decisamente bollenti. Negli ultimi anni la sua fama è cresciuta a dismisura, trovando successo anche in Spagna, paese dov’è protagonista di reality e trasmissioni seguitissime dal pubblico iberico. Ogni suo post è ormai un vero e proprio successo e su questo, non ci possono essere praticamente dubbi. Proprio come l’ultimo, postato poche ore fa, sul suo account ufficiale Instagram. Il video non ha bisogno di presentazioni: i followers sono rimasti folgorati dal fascino della bellissima influencer e noi della redazione non sappiamo davvero cos’altro aggiungere. Ora bando alla ciance e tenetevi forte, stiamo per mostrarvi l’unica perla della De Panicis.

Semplicemente da applausi, su questo non ci sono dubbi. Un successo straordinario, con i fan che stanno prendendo d’assalto il video in questione. Vestito bucato, stacco di coscia da capogiro ed un tacco che aggiunge pepe ad un contenuto già di per se bollente. Tutti noi della redazione siamo rimasti senza parole, si intravede tutto: forme spaziali e fascino irresistibile. Ancora una volta, Elisa De Panicis ha deciso di mandarci K.O. con un contenuto di altissimo livello.