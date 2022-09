Carolina Stramare, gonna cortissima e maglia trasparente: tutti fanno zoom

Un nuovo ed incantevole post che porta la firma di Carolina Stramare. Anche in questa occasione ci ha deliziato con un contenuto di altissimo livello e che merita di essere visto con la massima attenzione di questo mondo: guardare per credere

Se non avete ancora capito di cosa stiamo parlando non vi dovete assolutamente preoccupare visto che siete arrivati nel posto giusto ed al momento giusto. Una vera e propria opera d’arte, su questo non si può dire assolutamente nulla. Basti pensare che noi della redazione siamo rimasti senza parole e soprattutto senza fiato. Sicuramente la stessa reazione la avrete anche voi, scommettiamo che sarà così? Buona visione a tutti – FOTO

Carolina Stramare, semplicemente incantevole

Abbiamo finito le parole e gli aggettivi per poter descrivere la bellezza da parte dell’ex Miss Italia. Negli ultimi giorni è stata molto attiva sui social network. Soprattutto quando è stata invitata come ospite in occasione del ‘Festival del Cinema‘ che si è tenuto a Venezia dove sono state invitate un bel po’ di ragazza che fanno parte della nostra speciale rubrica. In quelle occasioni non sono mancati di certo i suoi post che hanno raccolto il successo che merita. Mai, però, come quello che ha pubblicato nelle ultime ore e che ci ha fatto mandare completamente fuori di testa. Da rimanere senza parole e soprattutto senza fiato. Se non credete a quello che vi stiamo dicendo allora ci consigliamo di rimanere qui con noi per osservare, tutti quanti insieme, il suo nuovo capolavoro. Il titolo non è assolutamente ingannevole. Quindi il nostro consiglio è quello di mettervi comodi e di godervi lo spettacolo che sta per iniziare. L’ennesimo che porta la sua immancabile firma.

Carolina Stramare, maglia trasparente: zoom d’obbligo – FOTO

Se vi state chiedendo se in questi casi bisogna utilizzare lo zoom la risposta è solamente una: assolutamente sì. Il suo contenuto è un qualcosa di veramente incredibile e che non ha bisogno di alcun tipo di commento. Facciamo anche fatica, a dire il vero, nel capire da dove iniziare. Una maglia decisamente trasparente che lascia intravedere tutto quello che serve. Una opera d’arte di altissimo livello: sotto non c’è assolutamente nulla e del reggiseno nemmeno l’ombra. Per non parlare dell’accavallamento delle gambe che mandano in tilt sia il nostro cervello che tutto il social di Instagram. Da mandarci completamente al tappeto. Anche se, in realtà, lo ha già fatto.