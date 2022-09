Lucia Javorcekova sdraiata solo in perizoma, lo scatto toglie il fiato

Un altro nuovo ed incantevole post che porta la firma di Lucia Javorcekova. In realtà non si tratterebbe affatto della prima volta che si verifica una cosa del genere, ma in questa occasione si è decisamente superata e lo ha fatto nella migliore maniera possibile – FOTO

Da rimanere senza parole e soprattutto senza fiato. Non possiamo fare altro che alzarci tutti quanti in piedi ed applaudire il suo contenuto fino a quando non ci fanno male le mani. Non avete ancora capito di cosa stiamo parlando? Non vi dovete assolutamente preoccupare perché se siete arrivati qui sul sito di ‘Calciopolis‘ siete giunti proprio nel posto giusto ed al momento giusto. Un contenuto di altissimo livello che merita di essere visionato con la massima attenzione di questo mondo.

Lucia Javorcekova, da rimanere senza parole

Un altro incantevole e delizioso post che porta la firma di una delle imprenditrici più famose al mondo. Il contenuto non ha bisogno di essere descritto visto che è decisamente perfetto. Se vi aspettate un selfie oppure una immagine con il suo volto si sbagliate di grosso visto che, questa volta, ha deciso di inquadrare decisamente altro. Partendo dal suo lato ‘B’ e tutto il resto. Basti pensare che noi della redazione siamo rimasti, ancora una volta, senza parole da quello che i nostri occhi hanno appena visto. Non si tratterebbe affatto della prima volta, ma qui si è veramente superata. Non può altro che essere una fantastica notizia per tutti quanti noi che non stavamo aspettando altro. Adesso, però, basta con le chiacchiere perché siamo consapevoli che non vedete assolutamente l’ora di guardare il suo capolavoro. Il nostro consiglio è quello di annullare tutti gli impegni che avete in programma visto che dovete concentrarvi esclusivamente su di lei. Mettetevi comodi e godetevi lo spettacolo che sta per iniziare.

Lucia Javorcekova, lato ‘B’ protagonista: di spalle è incantevole – FOTO

Ed eccola qui, sempre più incantevole che mai. Il suo viso, come riportato in precedenza, non si vede. Questo, però, non è affatto un problema visto che i nostri occhi possono visionare ben altro. Un lato ‘B’ a dir poco da favola mentre è impegnata a guardare il panorama fuori. Un contenuto davvero di altissimo livello che bisogna guardare con tutta la cautela di questo mondo. Sa sempre come sorprendere i suoi follower, ma questa volta so è veramente superata.