Laura Cremaschi senza freni, perizoma e bikini maculato da sogno

Laura Cremaschi esibisce davanti ai suoi fan un primo piano semplicemente illegale, il fisico in costume della modella e showgirl è da urlo.

Una delle bellezze del web che ci ha maggiormente fatto sognare nel corso della lunga estate 2022 è stata senza dubbio Laura Cremaschi. La popolare modella e showgirl di Avanti un Altro si è imposta da tempo come una delle principali celebrità social, capace di infiammare la passione degli ammiratori.

Laura Cremaschi, ultimi attimi d’estate: un sogno che non finisce più

La bella Laura è uno dei volti femminili di punta del programma di Canale 5. Il quiz show condotto da Paolo Bonolis spopola da diverse stagioni, grazie a un format divertente ma anche per la presenza delle varie bellezze del ‘minimondo’. Di cui Laura è una delle più seducenti. La ‘ragazza del web’ non tradisce la sua fama e sui social è da tempo una star assoluta, con oltre un milione di followers su Instagram. Chi ha buona memoria, forse, la ricorderà alcuni anni fa protagonista di alcuni ‘sexy pronostici’. Un fascino, il suo, che anno dopo anno si conferma e che nei mesi estivi, come detto, ha regalato spettacolo a modo suo, con scatti fenomenali in costume. La bella stagione non si è ancora conclusa del tutto, ci sono ancora belle giornate da sfruttare per godersi, per chi ne ha la possibilità, un po’ di sole e mare. E Laura intende farlo, regalandoci, ancora una volta, una immagine mozzafiato, di quelle che non si dimenticano.

Silhouette incontenibile per la Cremaschi: visione ravvicinata senza limiti

Distesa ad asciugarsi dopo un tuffo in mare, questa volta non fa vedere il suo volto, ma soltanto una prospettiva ravvicinata della sua silhouette slanciata e sinuosa. Risalta in primo piano, in maniera inevitabile, il costume maculato, con perizoma striminzito e bikini che esalta la scollatura pazzesca di Laura. Il dettaglio che conclude il tutto in maniera magistrale è quello delle gocce d’acqua sulla sua pelle, che accende ulteriormente la fantasia e scatena, manco a dirlo, i like e i commenti a profusione da parte dei numerosi ammiratori. Ecco alcuni dei messaggi che i fan le hanno indirizzato: “Hai il vitino stretto!”, “Sei una statua”, “Sei fenomenale”, “Ti sogno sempre”. Tanti non vedono l’ora di rivedere Laura all’opera nella nuova stagione di Avanti un Altro, in cui sicuramente riuscirà a stupirci come fa ormai da diversi anni.