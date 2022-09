Sabrina Salerno, la partenza è piccante: aeroporto sbalordito

Sabrina Salerno riesce ad incantare anche in aeroporto: triplo scatto esplosivo. Prossima tappa Madrid, per far innamorare anche la Spagna.

Fascino e sensualità senza tempo quella di Sabrina Salerno. Nonostante il passare degli anni, riesce sempre ad infuocare i suoi followers con scatti a dir poco roventi. La cantante e showgirl è estremamente intraprendente sui social, una vera e propria star, capace di rivaleggiare con ragazze ben più giovani del mondo dello spettacolo.

La stagione estiva è ormai volta al termine, ma non per la bellissima Sabrina. Come sempre, riesce a far sognare i suoi fan con contenuti d’eccezione. Una serie di scatti che chiaramente non possono passare inosservati. Ancora scatti da sogno per una bellezza capace di bloccare completamente il tempo. Sabrina Salerno, icona degli anni 80 e 90, ha saputo ritagliarsi il suo spazio enorme anche in epoca moderna. Con un fisico mozzafiato e con la solita immancabile simpatia travolgente per una delle donne più amate dagli italiani, Sabrina è ormai una celebrità anche sui social. La Salerno, dall’alto dei suoi 54 anni, si gode il presente dopo un passato da star come cantante e showgirl. Ormai è amata da tutti, anche dai più giovani. Fan di tutte le generazioni non fanno altro che ammirare i suoi scatti social. I suoi contenuti sono di un livello tale da considerare Sabrina, una delle influencer di maggior spessore in Italia.

Anche in aeroporto, Sabrina Salerno incanta i fan: che spettacolo

Tutti pazzi per Sabrina Salerno, anche in aeroporto. Triplo scatto racchiuso in un unico contenuto postato qualche ora fa sul suo account Instagram. Una Sabrina vista in tutte le versione quest’estate: dai mini bikini agli abiti fatti su misura. La protagonista è sempre lei, anche sui social, dove con 1,2 milioni di followers, riesce a ritagliarsi una grandissimo spazio anche qui. Sguardo come sempre seducente, la capacità di giocare con gli scatti non perdendo mai eleganza, e quel fascino che di certo non è stato mai intaccato dal trascorrere degli anni. C’è tutto questo nei suoi scatti e, anche l’ultimo contenuto, non è da meno: c’è solo da ammirare.

L’ultimo post è l’esempio lampante di quanto detto poc’anzi. Uno spettacolo della natura ed una bellezza da far invidia a tante ventenni d’oggi. Infinita pioggia di like e commenti d’approvazione a non finire. La Salerno evidenzia le sue forme anche non volendo, facendo ammattire i fan. C’è poco da fare, Sabrina è sempre più impeccabile.