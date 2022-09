Inter, non solo Acerbi: Inzaghi punta al prossimo colpo dalla Lazio

Potrebbe anche non bastare solamente di Francesco Acerbi dalla Lazio. Il tecnico Inzaghi vorrebbe un’altra pedina fondamentale, per il suo gioco, da utilizzare nel suo scacchiere. Anche se appare molto difficile una operazione del genere

Il manager piacentino, però, non molla e sta cercando in tutti i modi di convincere la dirigenza ad effettuare un grande sforzo in vista del prossimo mercato invernale che si aprirà nel mese di gennaio. Anche se gli stessi dirigenti stanno valutando anche la sua posizione dopo un avvio di stagione per nulla convincente e assolutamente non consono agli obiettivi che il club aveva prefissato prima di iniziare il nuovo anno.

Inter, Inzaghi vuole un altro big dalla Lazio

Un inizio assolutamente per nulla dei migliori. Sono due le sconfitte consecutive che la società nerazzurra ha rimediato fino ad ora: una in campionato ed un’altra in Champions League. Quella nel derby contro il Milan non è stata assolutamente digerita dalla tifoseria che è rimasta completamente delusa dall’atteggiamento della squadra in campo. Discorso diverso, invece, in Europa dove i bavaresi si sono dimostrati superiori in tutto e per tutti i 90 minuti in campo. Per il momento la campagna acquisti di questa estate non sta dando i suoi frutti. Ci vuole sicuramente tempo per amalgamare il tutto, ma i supporters non hanno più intenzione di aspettare e dalla prossima vogliono una vittoria per mettere alle spalle questo periodo “buio”. Nel frattempo, però, lo stesso Inzaghi sta anche pensando a come rinforzare ulteriormente la propria squadra. Il colpo si potrebbe verificare ancora dalla Lazio, ex squadra proprio dell’allenatore. Acerbi, infatti, potrebbe anche non essere l’unico colpo dei nerazzurri dai biancocelesti.

Inter, dopo Acerbi è il turno di Lazzari?

Che Manuel Lazzari sia un pallino di Inzaghi su questo non c’è alcun dubbio. Anche se bisogna fare i conti con il suo di allenatore, Maurizio Sarri, che non riesce proprio a fare a meno dell’esterno ex Spal che finalmente è riuscito ad entrare nei suoi meccanismi di gioco. Non è assolutamente un mistero che la ‘Benamata’ ci abbia provato insistentemente con lui nell’ultima sessione di mercato, trovando però il muro di Lotito. Le cose, però, potrebbero cambiare in vista di gennaio. La dirigenza potrebbe offrire una cifra importante per prendere il cartellino intero del calciatore. Da Roma, però, fanno sapere che per il loro tesserato chiedono almeno 15 milioni di euro. Nessuno sconto né altro: solamente soldi cash altrimenti non se ne farà nulla.