Diletta Leotta, nostalgia estiva: minigonna quasi inesistente

A quanto pare la nostra Diletta Leotta ha una forte nostalgia dell’estate ed ha ben pensato di pubblicare un post che non poteva assolutamente passare inosservato agli occhi di tutti quanti i suoi follower che sono rimasti, ancora una volta, decisamente senza parole.

Se non avete ancora capito di cosa stiamo parlando e soprattutto non avete visto il suo ultimo contenuto non vi dovete assolutamente preoccupare visto che siete arrivati nel posto giusto ed al momento giusto. In molti hanno definito il tutto come se fosse una vera e propria opera d’arte. Non hanno assolutamente tutti i torti visto che il post ci ha lasciato senza parole e soprattutto senza fiato. Non credete a quello che vi stiamo dicendo? Allora mettetevi comodi e godetevi quello che a breve i vostri occhi vedranno. Buona visione.

Diletta Leotta, questa volta hai esagerato

Se il suo obiettivo era quello di mandarci completamente fuori di testa allora non possiamo fare altro che darle ragione visto che ci è riuscita benissimo. Semplicemente da applausi il nuovo contenuto che porta la firma da parte della nativa di Catania che sa molto bene come deliziare i suoi follower. Con un post che sta raccogliendo il successo che merita: tantissimi, infatti, sono i “like” che la bellissima giornalista di ‘Dazn‘ sta continuando a ricevere. Stesso discorso vale anche per i commenti di approvazione anche da parte delle sue amiche e colleghe che non potevano assolutamente mancare a questo nuovo appuntamento. Quello che ci chiediamo è: “Dove la teneva nascosta questa strepitosa foto?“. Nonostante qualche settimana di ritardo ha deciso di postarla, probabilmente per una forte nostalgia delle vacanze. Siete pronti di vedere il tutto? Allora non vi resta da fare altro che aprire i vostri occhi e vivere una nuova ed incantevole avventura che porta proprio la sua firma.

Diletta Leotta, contenuto bollente: treccine da urlo e tutto troppo mini – FOTO

Ed eccola qui, sempre più incantevole e seducente come non mai. Una immagine che ci manda completamente al tappeto. Vestita rigorosamente di nero (un colore che le sta divinamente): stivali decisamente provocanti, gambe sensazionali ed una gonna troppo mini che mette in risalto tutto quello che interessa in questo scatto. Per non parlare della maglia, con un misto oro, che mette in risalto le sue straordinarie forme. Per non parlare di quelle treccine che ci fanno andare fuori di testa.