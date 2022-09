Elodie, un vestito “illegale”: lato ‘A’ assoluto protagonista

Elodie ci ha regalato un nuovo ed incantevole post che non poteva decisamente passare inosservato sotto i nostri occhi. Tanto è vero che noi della redazione ci dobbiamo ancora riprendere da quello che abbiamo visto. Un qualcosa veramente merita: semplicemente da applausi, su questo non ci sono particolari dubbi

Da rimanere senza parole e soprattutto senza fiato. Anche la mitica cantante è stata ospite del Festival del Cinema di Venezia. La sua presenza, ovviamente, non poteva passare inosservata. Così come il suo look che ha lasciato tutti quanti spiazzati. Ancora una volta ci ha sorpreso e ci ha regalato un qualcosa di veramente incredibile. Da alzarsi in piedi e applaudire fino a quando non vi fanno male le mani. Adesso, però, basta con le chiacchiere e mettetevi comodi per il grande spettacolo che sta per iniziare – FOTO

Elodie, profilo da sogno: il vestito ancora di più

Non poteva essere altrimenti: Elodie incanta anche la città di Venezia. I paparazzi la stavano aspettando a braccia aperte. Anzi, con la macchina fotografica pronta per entrare in azione. Lei, ovviamente, non ha affatto deluso le aspettative. Il titolo non è assolutamente ingannevole: il suo look veramente merita decisamente tanto. Tanto è vero che il vestito mette in risalto le sue straordinarie forme. Per non parlare del suo lato ‘A’ a dir poco incantevole e fantastica. Se non avete ancora capito di cosa stiamo parlando non vi dovete assolutamente preoccupare visto che siete arrivati nel posto giusto ed al momento giusto. Un contenuto di altissimo livello che merita veramente tanto. Adesso, però, siamo arrivati allo spettacolo che stavate aspettando da alcune righe. Il nostro consiglio è quello di mettervi comodi e di annullare tutti i vostri impegni visto che dovete concentrarvi esclusivamente su di lei.

Elodie, da rimanere senza fiato: forme spettacolari – FOTO

Ed eccola qui, sempre più incantevole e seducente che mai. Il nero è un colore che veramente le dona a pennello. Per non parlare del vestito che mette in risalto le sue forme a dir poco stratosferiche. Non si tratta affatto della prima volta che ci delizia con un contenuto del genere, ma qui ha veramente esagerato. Un fisico che non sta davvero né in cielo e né in terra. I paparazzi che sono lì rimangono impietriti. Proprio come i lettori della nostra pagina che non sanno come reagire alla visione di questa vera e propria ‘Dea‘.